Incubo Real, è notte fonda in Champions: l’Arsenal dilaga con un super Rice

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti affonda nell’andata dei quarti di finale di Champions League contro un Arsenal praticamente perfetto. Accade tutto nella seconda frazione di gioco e soprattutto da un doppio calcio di punizione.

Prestazione capolavoro della squadra allenata da Arteta che si affida all’estro di Declan Rice in formato di grazia: doppietta su calcio piazzato del centrocampista e rete di Mikel Merino. Un sonoro 3-0 che inguaia Mbappé e compagni in vista del match di ritorno in programma tra una settimana al Bernabeu.

Al 58′ Rice la prima gemma, dopo 12 minuti il secondo sigillo sotto l’incrocio. Al 75′ il tris di Merino per una notte da sogno nella capitale inglese. Nel finale espulso anche Camavinga per un Real a cui servirà un’impresa in Spagna.