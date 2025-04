Mancini-Samp? Niente ritorno, l’annuncio: “Spero di tornare presto ad allenare”

L’ex commissario tecnico dell’Italia e dell’Arabia Saudita, Roberto Mancini, ha voluto fare chiarezza sul suo futuro dopo un post pubblicato sul proprio profilo X in cui ha negato le possibilità di un suo ritorno alla Sampdoria che nella giornata di ieri ha ufficializzato l’arrivo di Alberico Evani come nuovo allenatore dopo aver esonerato Leonardo Semplici a seguito della sconfitta per 2-0 sul campo dello Spezia.

Mancini alla Sampdora? Nessun ritorno

“Sono a smentire le informazioni emerse negli ultimi giorni di un mio ruolo di consulente o consigliere o head of performance della Sampdoria Sono il primo tifoso e spero che possa risolvere i suoi problemi Spero di tornare al più presto al mio lavoro di allenatore”.