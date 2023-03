Autovelox, cambia tutto a Roma: cittadini nel panico

“Ricordati di frenare!”. Potrebbe essere questo l’ultimo motto per gli automobilisti romani alle prese con la nuova piantina degli autovelox mobili nella Città Eterna

Gli occhi elettronici che misurano la velocità dei veicoli e motoveicoli che percorrono le strade di Roma rappresentano un nuovo incubo. Aumenta il rischio di dover mettere mani al portafoglio, una batosta che viene ad aggravare la non già brillante situazione economica. In particolare, la polizia stradale di Roma Capitale ha messo in moto la macchina infernale degli autovelox mobili. Spie dei nostri motori che sbucano da dietro un albero piuttosto che alle spalle di un segnale stradale. Travisati perfettamente nell’habitat bucolico capitolino, quando l’autista ne avverte la presenza spesso è già tardi per evitare la multa.

Come riporta Il Messaggero, continuano costantemente i controlli tramite gli autovelox nelle principali arterie stradali di Roma. Proprio per limitare i tanti incidenti stradali, alcuni dei quali con morti, la Polstrada ha attivato una serie di telelaser in tutto il Lazio. Si va dalla via Aurelia verso Viterbo, passando per il tratto della A24 che unisce Roma e Teramo, finendo sulla A12, Roma-Genova.

Sicurezza: proseguono i controlli stradali a Roma e nel Lazio

In particolare, la Polstrada ha reso nota la sequenza cronologica dell’attivazione degli autovelox mobili fino al prossimo 2 aprile. Nel prossimo weekend toccherà ad A24 e A12. Al momento, nessun ulteriore telelaser sarà acceso sulla Pontina, tratta praticata soprattutto nella finesettimana da chi va al mare. Restando a Roma, sabato scorso sul Grande Raccordo Anulare l’impatto ha visto coinvolte tre macchine, con l’anello capitolino chiuso al traffico per oltre due ore. Giovedì 23 marzo altro incidente sulla Pontina, nello scontro un uomo di 50 anni è morto. Al principio della scorsa settimana, purtroppo, altre due vittime. La prima sulla Pontina Vecchia, dove ha perso la vita un25enne; sulla via Flaminia, invece è morta una donna di 56 anni.

Come scriveva Il Sole 24 Ore, dati ad agosto scorso, Milano è la città che fa più denaro con le multe elevate. In tutto, nel 2021 le maggiori 21 città italiane hanno incassato 398,5 milioni di euro dai verbali della Stradale, di cui quasi 47 milioni con gli occhi elettronici. Nel 2021, Milano ha incassato 102,6 milioni di euro per sanzioni da violazione del codice della strada, dietro ci sono Roma (94,1 milioni di introiti), Torino (41,5 milioni) e Bologna (37,6 milioni). Ci sono infine Comuni che hanno guadagnato zero dagli autovelox: Bari, Perugia, Catanzaro e Campobasso.

Da segnalare due situazioni molto particolari, con la stradale decisamente pignola. A Colle Santa Lucia (Bl), comune sulle Dolomiti con meno di 360 abitanti, l’autovelox ha fatturato oltre 552mila euro in un anno. Aumentando la dimensione, considerando anche il ricco turismo estivo, il Comune di Melpignano (Le) ha guadagnato 4.986.830 euro. In sostanza, più di 2.300 euro a cittadino per i 2.135 abitanti.