Marc Marquez ancora nei guai: la punizione potrebbe essere esemplare

Marc Marquez nell’occhio del ciclone dopo l’incidente causato a Portimao: il pilota spagnolo potrebbe subire ulteriori sanzioni

Il Gp di Portogallo di domenica scorsa che ha aperto la nuova stagione della Moto GP a Portimao è passato alla storia non soltanto per il debutto vincente del campione in carica Francesco Bagnaia, ma anche per il grave incidente che ha visto protagonista l’otto volte iridato Marc Marquez.

Il sei volte campione del mondo in Moto GP dopo i due titoli conquistati nelle classi inferiori, con la sua Honda, si è infatti scontrato con Martin e Oliveira. Un impatto molto violento e che ha suscitato un po’ di paura visto in tv, con delle conseguenze di rilievo.

Marquez, l’incidente in Portogallo costa caro in tutti i sensi

Oliveira ha avuto la peggio ed è stato portato fuori in barella. Anche Marquez però ha accusato il colpo e ha riportato un infortunio piuttosto serio alla mano destra.

L’operazione per ridurre la frattura è perfettamente riuscita, ma Marquez non sarà della partita domenica prossima nel Gp d’Argentina, secondo appuntamento stagionale. Questo non servirà però a evitargli la penalità al suo rientro in pista, previsto per il 16 aprile nel Gp delle Americhe ad Austin.

La penalità consisterà in una doppia long lap penalty. Vale a dire che in gara dovrà passare per due volte sul rettilineo d’arrivo transitando in corsia box e dunque con il limitatore. Una penalità piuttosto severa, che però secondo qualcuno non sarebbe sufficiente.

La squadra di Oliveira non ci sta: la RNF all’attacco di Marquez, la richiesta alla FIM

Fa sentire eccome la sua voce il team Aprilia RNF, la squadra di Oliveira. Il pilota, dopo l’incidente, non ha riportato fratture, ma anche lui non ci sarà in Argentina per una lesione ai tendini dei rotatori esterni.

Dunque, attraverso un comunicato molto duro, il team ha invitato la FIM a pensare sanzioni più severe per episodi del genere. “E’ un incidente che dovrebbe fare da campanello d’allarme per tutti i piloti – si legge – Un comportamento aggressivo come quello di Marquez può portare a conseguenze disastrose. La guida spericolata e irresponsabile va sanzionata con punizioni severe. La sicurezza dev’essere al primo posto e comportamenti del genere vanno scoraggiati, dando il giusto esempio ai giovani piloti di Moto3 e Moto2“.