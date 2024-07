In casa Udinese si lavora sul portiere, con Silvestri in uscita, dietro Okoye servirà un secondo affidabile che i bianconeri hanno individuato in Razvan Sava.

Per questo la società bianconera ha accelerato nelle ultime ore. E già oggi potrebbero esserci contatti decisivi tra i club per chiudere il trasferimento in Friuli.