Netflix, in arrivo docuserie su uno dei campioni italiani più discussi di sempre: che attesa

Dal 13 aprile arriva su Netflix la docu-serie su un campione che ha diviso giornalisti e tifosi in tutto il mondo: una storia da raccontare

Colpevolisti e innocentisti negli ultimi sette anni si sono divisi diciamo equamente. Perché se sulle responsabilità di Lance Armstrong almeno in Italia non si sono levati scudi a suo favore, un altro sportivo famoso ha suscitato pareri diversi. E ora la sua storia arriva su Netflix con una nuova docuserie che alimenterà le polemiche.

La vicenda, sportiva e umana, è quella di Alex Schwazer per il quale negli ultimi giorni è stato scritto l’ultimo capitolo giudiziario. Ad inizio settimana infatti la Procura di Bolzano ha ottenuto l’archiviazione dell’indagine relativa alla presunta manomissione delle provette di urina che avevano portato alla nuova squalifica del 2016 per otto anni. La seconda, perché già nell’estate del 2012 alla vigilia delle Olimpiadi di Londra era emersa la positività del marcatore bolzanino all‘eritropoietina. E la sua confessione aveva portato ad una squalifica di 4 anni. Poi aveva ripreso, seguito dal tecnico Sandro Donati, ma quando cullava il sogno della rivincita a Rio de Janeiro 2016, nuova mazzata. Era stato trovato positivo al testosterone durante un controllo a sorpresa effettuato a casa sua il 1° gennaio 2016.

Due anni fa il tribunale di Bolzano aveva archiviato la posizione di Schwazer affermando che l’atleta non si fosse dopato e questo è agli atti. Poi aveva chiesto di indagare sulle discordanze di questa seconda positività per scoprire se qualcuno avesse potuto manipolare le prove. Non è stato dimostrato, quindi non ci sarà un processo.

Netflix, in arrivo docuserie su uno dei campioni italiani più discussi: Schwazer colpevole o innocente

Ora tutta questa storia arriva su Netflix, anche se ormai colpevolisti e innocentisti non cambieranno idea. “Il caso Alex Schwazer” sarà disponibile sulla piattaforma dal prossimo 13 aprile: una docuserie in 4 episodi prodotta da Indigo Stories e visibile anche su Sky Glass, Sky Q e con l’app su NOW.

La vita di un atleta che nel 2008 aveva vinto le Olimpiadi di Pechino, in quella occasione senza nessun sospetto. E che però dal 2012 ha visto precipitare tutto per colpa sua: quindi un reo confesso che ha provato a ricostruirsi una vita e una credibilità sportiva e che, come dice la sentenza di un tribunale italiano, non si era dopato una seconda volta

Ci sarà il racconto in prima persona di Alex Schwazer e della made, del suo allenatore ma anche dell’ex campionessa del mondo di pattinaggio figura Carolina Kostner che all’epoca era sua fidanzata.

Il caso per alcuni è molto complesso, per altri molto semplice e certamente non sarà questa docu-serie a produrre elementi nuovi. Ma la storia, ideata e diretta da Massimo Cappello porta se non altro un nuovo punto di vista sotto l’obiettivo.