Juve, Perin premiato come POTM: “Questa sconfitta ci servirà da lezione”

Mattia Perin, estremo difensore della Juventus, ai microfoni di Sky Sport. “Mi dispiace tantissimo, perché credo che questa sera lo Stoccarda ci abbia messo in difficoltà. Lo sapevamo, lo abbiamo detto ieri che sono un’ottima squadra: questa sconfitta ci servirà da lezione per farci crescere. Non ho mai visto nessuno avere successo senza avere dei fallimenti prima, se si può chiamare fallimento una sconfitta. Eravamo un po’ sottotono dal punto di vista del nostro atteggiamento. Non avevamo l’energia che ci serviva per uscire dal momento di difficoltà. Non siamo stati bravi in campo noi a capire quali erano le difficoltà e come risolverle”.