Tennis, Masters 1000 Montecarlo: Musetti vola in finale

Lorenzo Musetti si è qualificato per la finale del Masters 1000 di Montecarlo dove domani sfiderà Carlos Alcaraz. In semifinale il tennista toscano ha battuto in tre set l’australiano Alex De Minaur con il punteggio di 1-6 6-4 7-6. Dopo il successo ai quarti di finale, sempre in rimonta, contro Tsitsipas, Musetti si ripete e ora è pronto ad affrontare Alcaraz in finale.

Il match

Impresa pazzesca del tennista azzurro, che dopo la rimonta su Stefanos Tsitsipas si ripete contro Alex de Minaur, raggiungendo così la sua prima finale in un Masters 1000 . Partita cominciata in salita, con l’australiano che ha dominato il 1° set. Poi è venuto fuori Musetti, che ha chiuso il match al tie-break del 3° set con il risultato di 1-6, 6-4, 7-6. Ora è tempo di finale: l’avversario sarà il numero 3 del mondo Alcaraz