Serie A: svolta a sorpresa in panchina, Juric va in una big

Svolta a sorpresa per una panchina di Serie A: il tecnico scelto è Ivan Juric e presto possibili i primi contatti.

In Serie A si inizia a guardare con attenzione alla prossima stagione e, di conseguenza, il primo passo da fare è sicuramente quello di individuare il giusto tecnico per ripartire e provare ad ottenere risultati importanti.

Le riflessioni in questo momento sono in corso, ma a sorpresa una big potrebbe decidere di puntare su Juric in panchina in ottica prossima Serie A. Secondo quanto riferito da La Repubblica, il croato è uno dei nomi sulla lista e potrebbe essere quello giusto soprattutto in caso di mancata qualificazione in Champions League.

Serie A: svolta a sorpresa, ecco Juric

Il Torino naturalmente lavora per confermare Juric, ma non possiamo escludere la possibilità di una separazione soprattutto se dovesse capitare l’occasione della vita. Come ben sappiamo, il tecnico croato ha voglia di provare a cimentarsi in squadre con obiettivi molto più importanti e sicuramente la chiamata della big lo porterà a dire no alla proposta di rinnovo dei granata.

Si tratta di una ipotesi da verificare nelle prossime settimane, ma il suo nome è nella lista e non possiamo assolutamente escludere delle novità nel giro di poco tempo. L’Inter starebbe pensando a Ivan Juric per il post Inzaghi e si tratta di una ipotesi destinata a prendere piede già entro fine aprile.

Il futuro dell’ex Lazio, infatti, sembra essere ormai segnato ed ora il nome dell’attuale allenatore del Torino è in cima alla lista anche se per motivi che ben sappiamo non è ancora arrivata la decisione definitiva. Inutile dire che, in caso di Champions League, i nerazzurri punteranno su altri profili. Senza quarto posto l’ex Crotone rappresenta una possibilità molto importante considerando anche la sua volontà di provare una esperienza in un club che lotta per traguardi importanti e non più per la salvezza.

Juric all’Inter: decisivo Cordaz?

L’ipotesi di Juric all’Inter potrebbe essere sponsorizzata da uno che conosce molto bene il tecnico croato oltre che l’ambiente nerazzurro. Il terzo portiere Cordaz ha vissuto l’esperienza di Crotone con il croato e non possiamo escludere che sia proprio lui magari in futuro a convincere l’attuale allenatore del Torino ad accettare questa nuova sfida.

Sicuramente diciamo che a prescindere difficilmente Juric direbbe di no, ma la presenza in squadra di un giocatore che lui conosce molto bene potrebbe spingerlo ancora di più ad iniziare questa nuova esperienza. I ragionamenti sono in corso ed una decisione sarà presa solamente al termine della stagione.