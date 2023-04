Sinner-Alcaraz, segnali dal futuro: lo scambio manda i tifosi in estasi

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono sfidati nelle semifinali dell’ATP 1000 di Miami, regalando una partita bellissima e piena di emozioni

I due tennisti si sono affrontati già diverse volte in carriera, spartendosi le vittorie, ma in ogni occasione hanno dimostrato quanto siano forti e determinati a raggiungere certi successi.

Il tennista altoatesino è arrivato un po’ a sorpresa nel grande tennis, con anche gli appassionati italiani che lo conoscevano poco all’inizio della sua ascesa. Lui, attraverso i tornei minori, è stato in grado di crearsi una classifica fino ad arrivare tra i grandi della racchetta, sempre sotto la guida di Riccardo Piatti. Il suo primo scopritore, però, è stato l’ex allenatore di Andreas Seppi, Massimo Sartori che lo consigliò allo stesso Piatti, così da far nascere una nuova stella.

Nella scorsa stagione si è chiuso il rapporto tra Jannik Sinner e Riccardo Piatti, con il tennista italiano che ha deciso di affidarsi a Simone Vagnozzi. Quest’ultimo ricordato per la grande ascesa fatta avere a Marco Cecchinato, dai Challenger alla semifinale del Roland Garros.

Sinner-Alcaraz, una dinastia che sta per iniziare

Ci sono già state alcune gare giocate da Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in questi anni, su diverse superfici, dove entrambi hanno lottato sempre ad armi pari per ottenere la vittoria. Sulla terra e sull’erba, per ora, ha avuto la meglio il tennista italiano mentre il 2003 iberico ha vinto una gara su cemento a Indian Wells qualche settimana fa. Con la vittoria di due giorni fa Jannik Sinner si è portato a casa la sua seconda finale in carriera all’ATP 1000 di Miami, la prima persa con il polacco Hubert Hurkacz, e ora la volontà è quella di battere Daniil Medvedev e diventare il n.6 al Mondo.

Questo il colpo che è stato definito: “Il possibile colpo dell’anno”, che ha mandato in estasi tutti gli appassionati:

In tutte le gare disputate tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz abbiamo visto un livello molto alto da parte di entrambi. Scambi e colpi, poi, che entrano di diritto tra i più belli di sempre, come quello della semifinale di qualche giorno fa vinto dall’altoatesino, e che mostrano come questi due talenti cristallini possono essere in grado di farci divertire per decenni. Il tutto racchetta alla mano.