Marc Marquez, l’incredibile ipotesi del cronista: il sospetto è gravissimo, ecco cosa potrebbe essere accaduto

Si attende il ritorno in pista di Marc Marquez, ma dopo l’ennesimo incidente aumentano i dubbi sullo spagnolo: l’ipotesi eclatante

Nel Gp di Argentina della MotoGP, a Termas de Rio Hondo, a prendersi la scena è stato a sorpresa il vincitore Marco Bezzecchi, che ha momentaneamente scalzato Francesco Bagnaia dalla vetta del mondiale. Ma si è continuato, inevitabilmente, a parlare del grande assente, vale a dire Marc Marquez.

Lo spagnolo non ha preso parte alla gara in Sudamerica per l’infortunio riportato alla mano dopo l’incidente all’esordio in Portogallo. Due i temi del dibattito: la data del suo ritorno in pista e la dinamica del botto con Martin e Oliveira, che hanno attirato per l’ennesima volta critiche al sei volte campione del mondo.

Marquez, ritorno ad Austin e penalità annullata? Le ultime

La sua condotta a Portimao è stata in effetti da censurare, con una imprudenza che ha messo in pericolo l’incolumità sua e degli altri. A fine gara, la sanzione è arrivata inesorabile, ma con un giallo.

Dopo l’infortunio, Marquez potrebbe tornare in sella alla sua Honda tra due settimane, ad Austin, per il Gp delle Americhe. La long lap penalty da scontare per due volte era stata comminata inizialmente per l’Argentina, ma appariva evidente che Marquez non ci sarebbe stato. E’ stata dunque apposta la correzione parlando del ‘prossimo Gran Premio’, ma la Honda ha aperto una contestazione e potrebbe anche ottenere l’annullamento della sanzione.

All’esterno della pista, in ogni caso, si continua a discutere di Marquez e del suo stato di forma, al punto che c’è chi avanza sospetti particolari su di lui.

Marquez, l’accusa di Loris Reggiani: “Ci sta nascondendo qualcosa”

Ha preso la parola, in una diretta su ‘Moto.it’, il cronista Loris Reggiani, che non ha usato parole tenere nei confronti di Marquez ed è andato all’attacco.

“In gara era assolutamente fuori controllo, uno che ha vinto otto mondiali non si comporta così – ha spiegato – Bisogna controllare cosa sta succedendo. Secondo me ci nasconde qualcosa”. Lo stesso Reggiani ha quindi evidenziato che potrebbe avere la diplopia o un problema fisico più grosso di quello che è, e che dunque starebbe nascondendo solo per continuare a correre.

“Mi pare avere un problema oltre la normale aggressività”, ha detto prima di parlare dell’ossessione eventuale per i record di Rossi. In quel caso Reggiani afferma: “Allora avrebbe bisogno di uno psicologo“.