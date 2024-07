ESCLUSIVA SI Pedullà: “Chiesa, per ora nessuna traccia Premier. Gli scenari”

Chiesa e la Juventus: quale futuro? A fare un aggiornamento sulla situazione dell’esterno d’attacco italiano è Alfredo Pedullà.

Ecco le sue parole: “Thiago Motta tornerà presto alla Continassa e ovviamente lo farà lavorare con i compagni. Saranno giorni importantissimi per capire il suo futuro, a circa 11 mesi dalla scadenza del contratto. Nelle ultime ore sono circolate voci di un interesse dalla Premier, in modo particolare un sondaggio approfondito del Tottenham: al momento non abbiamo alcun tipo di riscontro. Sfumata la Roma, che ha preferito virare su Soulé, non escludiamo scenari anche clamorosi più avanti, quando il mercato consumerà le ultime settimane. La suggestione Napoli con Raspadori in contropartita? Ripetiamo: sarebbe uno scambio che farebbe felici i due allenatori, anche se nessuno lo ammetterà, ma oggi siamo fermi. Si vuole individuare una soluzione che permetta di non andare oltre il 30 agosto perché a quel punto il rischio forte per il Juve – praticamente una certezza – sarebbe quello di perdere Chiesa a parametro zero”.