Ha scelto l’Italia, annuncio pazzesco: tutto vero

L’annuncio fa scalpore: ha scelto di indossare la maglia dell’Italia e non è intenzionato a cambiare idea: è tutto vero

L’Italia ha un uomo in più. L’annuncio arriva proprio a pochi mesi da un appuntamento fondamentale, anche se per i crismi dell’ufficialità bisognerà attendere ancora un po’. L’Italbasket però potrebbe affrontare gli Europei di agosto con una freccia in più al proprio arco: Donte DiVincenzo.

La guardia dei Minnesota Timberwolves ha accolto con entusiasmo la proposta di vestire la maglia azzurra ed ha detto sì senza troppi tentennamenti. Dopo aver ‘fallito’ con Branchero, l’Italia del basket arricchisce il proprio roster con un giocatore Nba. A convincere DiVincenzo la cena che si è tenuta a Minneapolis con il ct Gianmarco Pozzecco e Gigi Datome, alla presenza anche di Simone Fontecchio.

Un incontro che ha entusiasmato DiVincenzo che ora aspetta soltanto i documenti per potersi sentire a tutti gli effetti un giocatore dell’Italia. Il cestista della Nba ha raccontato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport quanto accaduto durante l’incontro con Pozzecco.

DiVincenzo dice sì all’Italia: “Sono felicissimo”

La guardia ex Knicks racconta: “Conoscere il coach è stato molto bello. Tutti mi hanno fatto una buona impressione: non abbiamo parlato di basket e questo è stato anche piacevole“. DiVincenzo spiega che l’incontro è stato produttivo e ammette che ha detto sì all’Italia.

“La volontà è quella di vestire la maglia azzurra, per i tempi bisognerà vedere i documenti. Mio padre ed il mio agente si stanno occupando del passaporto“. Una volta completate le formalità, DiVincenzo risponderà presente alla convocazione dell’Italia e mette nel mirino gli Europei: “Sì, potrei esserci – le sue dichiarazioni – siamo tutti sulla stessa lunghezza d’onda: per me rappresentare l’Italia sarebbe bellissimo“.

Una gioia condivisa anche con la famiglia e la fidanzata che l’ha spinto a dire sì: “Tutti sono orgogliosi di questa scelta e sperano che il progetto vada in porto. La mia fidanzata è di origine italiana e ha spinto in questa direzione. Io ne sono felicissimo“. Una felicità da portare ora sul parquet, sperando che la documentazione arrivi il prima possibile in modo da consentire a DiVincenzo di prendere parte agli Europei 2025.

Intanto deve chiudere la regular season con i Minnesota Timberwolves: una stagione che lo ha visto scendere in campo 57 volte con una media di 26 minuti a partita disputati. Le statistiche parlano di una media realizzativa di 11.5 punti, con 3.7 rimbalzi e 3.7 assist per ogni incontro.