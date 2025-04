Inter, Farris: “Restiamo padroni del destino. Cambio Lautaro? Non aveva 90 minuti”

L’Inter frena al Tardini di Parma: solo 2-2 contro i gialloblu che rimontano la squadra di Simone Inzaghi dopo lo 0-2 di fine primo tempo. Al termine della sfida ai microfoni di DAZN il braccio destro stesso tecnico, Massimiliano Farris, è intervenuto per commentare la sfida: “Dobbiamo analizzare tutto con i ragazzi, nel secondo tempo eravamo in controllo e in due situazioni abbiamo allentato la tensione. Non sempre si riesce a trovare lo spirito ed energie mentali e fisiche, venivamo dal derby. Fatta la frittata la squadra si è buttata in avanti ma forse non lucidamente”.

Ha poi aggiunto: “Le partite giocate sono nelle gambe dei ragazzi. Lautaro non poteva avere i novanta minuti, si cerca di salvaguardare i giocatori per evitare infortuni. La squadra al cambio di Lautaro sembrava in controllo. Il Parma ha messo in campo qualcosa di importante ma non dovevamo concedere la scintilla”

Ha concluso dicendo: “A questo punto della stagione non è semplice tenere la continuità per novanta minuti. L’input alla fine del primo tempo er dai non mollare, poi però c’è stato il solo lampo. Restiamo comunque padroni del nostro futuro, il grande merito della squadra è focalizzarsi sempre su ogni partita senza farsi distrarre. Ora ci concentreremo sulla Champions dove cercheremo di fare del nostro meglio contro il Bayern. Bastoni? Non sembra nulla di preoccupante, archiviamo il pareggio con un pizzico di delusione.