Milan, l’ad Furlani sul nuovo ds: “Paratici? Nessuna novità, ma i tempi lunghi non ci interessano”

L’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani ha commentato ai microfoni di Sky Sport le vicende che riguardano il casting per il nuovo direttore sportivo rossonero, con il mirino che sembra ora finito in maniera definitiva su Paratici: “3 giorni fa ho commentato questa vicenda dicendo che non avrei fatto nomi, né sul “se” e né sul nome, oggi siamo allo stesso punto, non c’è alcuna novità nella scelta, cerchiamo qualcuno che faccia bene al Milan. Identikit conta anche i tempi che servirebbero per prenderlo? L’identikit è che sia uno che ci faccia vincere, l’importante è che sia la persona giusta e non ci interessano i tempi”.

Sul tema legato alla nazionalità del dirigente e del futuro allenatore: “L’importante è che sia la persona giusta, competente e che ci faccia fare bene. Chiaramente valutiamo attentamente il fatto che siamo nel campionato italiano con le sue specificità. Se l’organigramma prevederà me, Ibra e un ds? E’ presto commentare questi dettagli, eviterei in questo momento”.

Sulle chance che ha Conceicao di rimanere allenatore del Milan: “Sergio è il nostro allenatore, siamo focalizzati nel fare bene fino a fine stagione, fino a prova contraria lui è il nostro allenatore “.