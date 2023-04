Wanda Nara, Masterchef bollente: look provocante in diretta

Wanda Nara nel corso del tempo si è costruita fama sempre più importante. Celebre in Italia per essere la moglie di Mauro Icardi, ex giocatore e capitano dell’Inter di qualche stagione fa

In questi anni abbiamo sentito parlare molto di Wanda Nara, ovviamente, legata alla sua storia d’amore con il centravanti sudamericano, ma non solo. Il calciatore argentino è stato alla Sampdoria e successivamente all’Inter dove ha avuto anche l’onoro di indossare la fascia di capitano. I due, però, hanno fatto parlare sin dall’inizio della loro storia d’amore, quando si parlava del tradimento della showgirl argentina a Maxi Lopez, ex marito, per stare con lo stesso Icardi. I due hanno, però, sempre respinto ogni tipo di accusa: la loro storia è durata nel tempo e questo, ovviamente, ha parzialmente fatto cambiare idea su di loro a chi li segue.

Wanda Nara, ecco i suoi outfit a Masterchef Argentina

In queste ultime settimane si è parlato molto della partecipazione di Wanda Nara all’edizione argentina di Masterchef. La showgirl è stata, infatti, una delle conduttrici nel cooking-show più importante del mondo. A far parlare, in particolare, sono stati i tanti outfit che la meravigliosa argentina ha utilizzato nel corso del programma: tante tipologie diverse, cercando sempre di far risaltare la propria bellezza estetica. Alcuni scatti a fine programma sono arrivati anche con il marito Mauro Icardi, sul bancone delle registrazioni.

In questo momento Mauro Icardi dopo la parentesi con la famiglia a Parigi, dopo il passaggio al Paris Saint-Germain, si è trasferito in Turchia. Il calciatore argentino è l’attaccante di riferimento del Galatasaray, squadra più forte in questa stagione del paese in medio-Oriente. Nella squadra turca Mauro Icardi ha trovato altri ex calciatori del nostro campionato come Lucas Torreira, Dries Mertens, Sergio Oliveira, Fernando Muslera e Nicolò Zaniolo.

Nell’ultimo anno e mezzo abbiamo assistito anche a tante diatribe tra Mauro Icardi e Wanda Nara, che hanno annunciato più volte la loro separazione, prima di tornare sempre insieme. I due, attualmente, sembrerebbero essere tornati una coppia, a vedere dai social network che regala sempre di foto insieme. Una delle tante querelle, tra i due, ha riguardato anche un altro calciatore, ex compagno di Icardi all’Inter, come Keita Balde e la moglie, dove si è parlato di tradimenti.