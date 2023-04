Formula 1 in subbuglio, il team principal “distrugge” il pilota: “E’ ridicolo”. Clamorose e pesanti accuse a meno di tre settimane dal Gran Premio di Baku

Che all’interno del Circus della Formula 1 i rapporti tra piloti e manager siano a volte palesemente conflittuali è un semplice dato di fatto. Non si contano gli episodi in cui tensioni e divergenze tra i primi e i secondi, rimaste a lungo sottotraccia, sono deflagrate all’improvviso in tutta la loro virulenza provocando clamorose rotture tra le parti, spesso senza ritorno.

Uno degli episodi più eclatanti e a lungo discussi vide per protagonisti la Ferrari e Niki Lauda: nel mondiale del 1977 il pilota austriaco vinse il suo secondo titolo in tre anni alla guida della Rossa e lo fece con qualche gara d’anticipo. E fu proprio a causa dei rapporti ormai insanabili con il management del Cavallino Rampante che il campione viennese si rifiutò di correre gli ultimi gran premi della stagione.

In questo caso però i protagonisti sono il team principal di una scuderia, la Haas, e uno dei piloti che correvano per il team tedesco nel 2022, il figlio di Michael Schumacher. Il giovane Mick non è stato riconfermato per la stagione successiva e a giudicare da alcune dichiarazioni rilasciate dal team principal della Haas, l’altoatesino Gunther Steiner, è già un miracolo che i proprietari del team non abbiano chiesto un corposo risarcimento al giovane figlio d’arte.

I rapporti tra Steiner e Schumi jr sono sempre stati piuttosto burrascosi, ma si sono guastati una volta per tutte quando Mick in occasione del Gran Premio del Giappone dello scorso anno durante le prove libere sul circuito di Suzuka ha perso il controllo della sua vettura nel giro successivo alle prove di partenza a sessione conclusa, provocando ingenti danni alla Haas.

Steiner lo ricoprì di insulti, definendolo uno stupido e un incapace. E sottolineando come a causa dei tanti incidenti da lui causati, la Haas abbia subito danni economici per una cifra di poco superiore ai due milioni di euro. Steiner ha più volte apostrofato duramente Mick Schumacher.

“Non posso avere a che fare con un pilota incapace di riportare la macchina integra ai box in un giro lento, è semplicemente ridicolo. Quante persone avrei potuto ingaggiare con 700 mila dollari?”. Il riferimento era ovviamente alla cifra che il team aveva dovuto sborsare per l’incidente di Suzuka. Ora Shumi jr sta provando faticosamente a rientrare nel Circus ma non sarà affatto semplice.