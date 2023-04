Sportiva olimpionica rivela: “Faccio soldi su OnlyFans”

Il sogno di partecipare alle Olimpiadi adesso passa anche da OnlyFans: la storia di una sportiva famosa è emblematica in questo senso

Cosa saresti disposto a sacrificare per coronare il tuo sogno olimpico? Tutti gli sportivi professionisti, calciatori a parte, hanno in testa solo quello quando cominciano. E adesso ce n’è una che ha deciso di aprirsi un profilo su OnlyFans per pagarsi le spese.

Lei è Alexandra Ianculescu, 31enne canadese di chiare origini rumene che in realtà alle Olimpiadi è anche già andata. Da giovane infatti ha praticato pattinaggio velocità con buoni risultati ed è arrivata anche in Coppa del Mondo. Poi nel 2016, vedendosi chiusa da altre atlete del suo Paese ha deciso di rispolverare la doppia nazionalità passando sotto i colori della Romania.

Così nel 2018 da atleta rumena ha partecipato ai Giochi invernali del 2018 di Pyeongchang, classificandosi al 31esimo posto. Non un debutto da favola ma in fondo come insegne De Coubertin l’importante è sempre partecipare. Lì però Alexandra ha anche capito che se voleva continuare ad inseguire il suo progetto doveva cambiare disciplina e cambiare anche Olimpiadi.

Fin da ragazzina è andata in bici per allenarsi e così ha cominciato ad allenarsi con il ciclismo puntando dritto ad un obiettivo, quello delle Olimpiadi 2024 di Parigi. Non è ancora chiaro se farà strada o pista, ma è chiaro che ci vuole essere.

Sportiva olimpionica rivela: “Faccio soldi su Only Fans”

Il progetto è in piedi da tempo ma ci sono anche costi da sostenere, perché la Federazione rumena di ciclismo non è tra le più ricche al mondo. Così alla Ianculescu è venuta in mente una soluzione molto pratica, figlia dei nostri tempi. Da poco ha deciso di aprire un suo profilo su OnlyFans, il sito che offre servizi per adulti dopo una abbonamento.

E spiega che al momento sta andando piuttosto bene, intervistata dal ‘Daily Star’. All’inizio l’idea era quella di riuscire a pagare l’affitto e le spese. In realtà non conosceva nemmeno OnlyFans ma era stato un suo conoscente a suggerirglielo visto che comunque sul suo profilo Instagram ogni tanto postava anche immagini in bikini.

Così “l’estate scorsa ho deciso di aprire questo account visto che continuavo a ricevere un’incredibile quantità di like sulle foto di bikini e le persone suggerivano di venderle su questa piattaforma. Dopo aver fatto tanti soldi nel mio primo mese lì, la cosa ha cambiato totalmente la mia vita in meglio”.

Oggi quindi riesce ad allenarsi con regolarità senza dover più pensare, almeno per ora, a trovarsi un altro lavoro. In fondo come ammette lei stessa, con il suo corpo ha sempre avuto un ottimo rapporto. E fino a quando non avrà un contratto come ciclista professionista andrà avanti così.

Parigi 2024 la aspetta, anche per entrare nello stretto giro di chi ha partecipato alle Olimpiadi estive e invernali. Ma i suoi fan la reclamano e per ora li accontenta.