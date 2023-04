Camila Giorgi, attenta: bellissima in rosso, le ha rubato la scena

La tennista di Macerata, abituata a primeggiare con la sua bellezza, ha dovuto fare i conti con un’avversaria niente male

Fermata da un problema al ginocchio che ne ha compromesso la partecipazione all’ultima giornata di Billie Jen King Cup, dov’era chiamata a disputare un singolare e il doppio, Camila Giorgi ha applaudito l’impresa di Elisabetta Cocciaretto che, in coppia con Martina Trevisan, ha messo a segno il decisivo punto del 3-2. L’Italia ha così staccato il pass per le Finals di novembre.

Nell’incontro l’inedita coppia azzurra ha dovuto vincere la resistenza del duo slovacco formato da Viktoria Hruncakova e dalla specialista Tereza Mihalikova, piegate col punteggio finale di 6-4 4-6 7-5. Quest’ultima si è tolta però la platonica soddisfazione, nella sfida tutta estetica con la nativa di Macerata, di strappare tantissimi complimenti per una suo foto postata sul profilo Instagram. La bellezza e l’eleganza della slovacca non sono insomma passate inosservate, anche se questa è solo una ‘battaglia’ all’interno di una competizione che vede però Mihalikova uscire con le ossa rotte dal confronto con Camila. Vediamo il perchè.

Sfida della bellezza: Giorgi incassa e rilancia

La 24enne slovacca, numero 44 del ranking WTA in doppio, non classificata invece nella graduatoria del singolare, ha ammagliato tutti con uno shooting che dimostra ancora una volta la crescita esponenziale delle bellezze femminili nel tennis. Da Maria Sharapova ad Anna Kurnikova per finire con le giocatrici in attività come Aryna Sabalenka, Lola Marandel, Ajla Tomljanovic – già nota al pubblico italiano per esser stata la fidanzata di Matteo Berrettini – la stessa Camila Giorgi e tante altre, le atlete del circuito spopolano sui social e non solo per la loro sensualità. Già, i social: se la partita con Mihalikova dovesse giocarsi su questo terreno, l’azzurra vincerebbe a mani basse.

Potendo contare su ben 695mila followers, la marchigiana stravince il confronto con la doppista dell’est Europa. Infatti Mihalikova, complice forse anche una scarsa visibiltà direttamente legata ai risultati in campo, può contare su ‘solamente’ 9mila fedeli. Quasi sicuramente gli ultimi shooting postati a cavallo della sfida di Billie Jean King Cup, giocata tra l’altro in casa, a Bratislava, aumenteranno il numero di followers, ma la popolarità di Camila risulta davvero inavvicnabile. Almeno per lei. Certo che sarebbe stato bello vederle entrambe, sullo stesso campo, sfidarsi a suon di colpi. E di gonnellini svolazzanti, aggiungerebbero i tantissimi appassionati della bellezza femminile in presa diretta, proprio mentre in ballo c’è un importante risultato sportivo da conseguire.