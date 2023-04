Valentino Rossi, la scelta è fatta: i tifosi possono sognare

Valentino Rossi dopo l’addio alle corse della scorsa stagione è passato dall’altra parte della barricata, come direttore della sua VR46

Il Dottore sta vedendo tanti dei suoi piloti creati all’interno dell’Academy VR46 protagonisti in MotoGP, oltre ovviamente alle sue due moto che stanno facendo molto bene.

La MotoGP è iniziata, ormai, da qualche settimana ed è ripartita da dove si era fermata nell’ultima stagione, con la Ducati davanti a tutti. Fino a oggi ha iniziato molto bene Francesco Bagnaia che nella scorsa stagione ha conquistato il titolo di Campione del Mondo della classe regina, dominando dall’inizio alla fine. In queste prime gare sembra non avere grandi avversari, al momento, ma sicuramente dalle prossime settimane arriverà l’uomo in grado di cercare di contrastare il pilota italiano della rossa di Borgo Panigale.

Valentino Rossi, ecco la decisione futura per la VR46

Valentino Rossi in questa stagione ha portato il suo team della VR46 Academy in MotoGP, grazie all’aiuto da sponsor della Mooney e al motore della Ducati. Nella classe regina i due piloti della squadra sono Luca Marini, fratello di Valentino Rossi, e Marco Bezzecchi. In queste ultime settimane si era parlato di un possibile passaggio del team di Rossi dalla Ducati alla Yamaha, per provare a cambiare in vista della prossima annata. Su questa situazione, però, è stato lo stesso Dottore a rivelare di avere ancora il contratto con Ducati per la prossima stagione e di voler continuare su questa linea per il futuro prossimo. Nelle prime gare la Mooney VR46 Team ha iniziato in maniera ottima, con grandi risultati e continuità, che può far ben sperare il board dirigenziale per il resto di questa stagione del 2023.

La decisione del team di Valentino Rossi di non cambiare motore in vista delle prossime stagioni è data dalla volontà di lottare il più possibile con i migliori. A oggi, quindi, il motore Ducati che sembra essere il più forte e il più performante dà delle garanzie che, ovviamente, Yamaha non può regalare e da questo arriva la decisione. Sicuramente il team della VR46 Academy si appresta a essere una delle sorprese nel corso di questa stagione e, poi, anche per il futuro dal 2024 in poi. Dopotutto un personaggio di spicco e di grande valore come quello dell’ex numero 46 non poteva di certo passare sottotraccia anche con un nuovo ruolo cucito addosso.