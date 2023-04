Hamilton alla Ferrari, ennesima svolta: è ufficiale

Lewis Hamilton alla Ferrari: le parole del pilota britannico non lasciano dubbi sul suo futuro, c’è la svolta

Ancora una settimana di pausa, poi il mondo della Formula 1 tornerà in pista. Un mese di aprile che ha visto il circus fermarsi per ben tre settimane, evento insolito, soprattutto se consideriamo come non si tratti della pausa estiva.

I team ne hanno approfittato per lavorare in fabbrica, soprattutto Ferrari e Mercedes, già chiamate ad una rincorsa affannosa sulla Red Bull, un vero missile nelle prime tre gare del mondiale. Solo successi per il team anglo-austriaco che sembra possa dominare a mani basse questo mondiale e lasciare solo le briciole agli avversari.

In Ferrari soprattutto già sono emersi i primi malumori, in particolare in Charles Leclerc che si aspettava una monoposto molto più competitiva, quantomeno in grado di dargli l’opportunità di lottare ad armi pari con la Red Bull. Ed invece la Rossa, fin qui, si è dimostrata addirittura la quarta forza del mondiale, dietro anche ad Aston Martin e Mercedes, che pure ha dato qualche segnale di vita.

In una situazione davvero complessa, con i prossimi aggiornamenti che saranno determinanti anche per capire il prosieguo di questo campionato, tiene sempre banco il mercato e la questione piloti. Cosa accadrà nella prossima stagione?

Ferrari, le parole di Hamilton sul futuro: il pilota ha scelto

Molto ruota attorno a Lewis Hamilton. Il pilota della Mercedes ha il contratto in scadenza nel prossimo dicembre ed al momento le parti non si sono incontrate per il rinnovo. Una pura formalità visto il rapporto stretto tra il team principal Toto Wolff ed il pilota ma Lewis, nelle ultime settimane, ha in più di un’occasione lanciato frecciate alla scuderia.

Si aspettava una monoposto molto più competitiva, in grado di dargli la possibilità di giocarsi il Mondiale ed invece la Mercedes sembra molto indietro rispetto alla Red Bull. L’ottavo mondiale è un pallino di Sir Lewis e, pur di raggiungerlo, sarebbe probabilmente disposto anche a cambiare team.

Ecco perché nelle ultime settimane molte le voci riguardanti un suo possibile passaggio alla Ferrari. Ma davvero Hamilton potrebbe lasciare il team con cui è legato dal 2007 (dapprima come McLaren – Mercedes ed ora solo Mercedes)? La risposta l’ha data lui stesso ai microfoni di Motorsport.

“Fino alla fine dei miei giorni mi vedo con la Mercedes” ha sottolineato, per poi aggiungere, qualora ve ne fosse stato il bisogno, parole al miele per il Team evidenziando come si sena ‘a casa’ e vi siano relazioni molto forti, come una famiglia. “Per quanto mi riguarda, voglio restare fino a quando riuscirò a dare il mio contributo aiutando la squadra” ha spiegato.

Un’analisi totale, in cui mostra anche una consapevolezza. “Se dovessi sentire di non poter dare il mio contributo, allora sarà il giorno che al posto mio arrivi un giovane. Ma – ha concluso – sono in forma ed ancora giovane abbastanza”.