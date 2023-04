Si ritira a soli 24 anni: è un giorno triste per il mondo dello sport

Al termine di ogni stagione assistiamo ad alcuni ritiri nel mondo dello sport, talvolta che lasciano tutti di stucco e con grande stupore

Nel mondo degli sport invernali stiamo vivendo grandi addii dopo la stagione appena terminata, con gli atleti che hanno deciso di non partecipare alla prossima annata.

In questa stagione abbiamo avuto non poche difficoltà per la disputa di alcune gare, in particolare per quanto riguarda lo Sci Alpino oltre che nel Salto con gli Sci. Nella prima delle due discipline sono state tante le gare cancellate e rinviate a causa dei problemi da punto di vista meteorologico, anche se al termine dell’annata sono state poi portate tutte a compimento.

Per quanto riguarda la Coppa del Mondo generale femminile è arrivato l’ennesimo trionfo per Mikaela Shiffrin. La poliedrica statunitense ha dominato tutte le gare che ha disputato, soprattutto per quanto riguarda lo Slalom Speciale. Anche nello Slalom Gigante ha detto la sua mentre a sorpresa, non per tutti, è stata molto continua anche nei risultati sulla velocità, Discesa Libera e Super G.

In Discesa Libera, invece, abbiamo avuto ancora l’imposizione nella classifica di specialità della nostra Sofia Goggia, dominante contro le avversarie. Per la bergamasca ci sono stati anche alcuni problemi fisici, dettati dalle tante cadute in gara e in allenamento, ma questo non l’ha privata del successo finale.

Francia, arriva un ritiro nello Sci Alpino

Come riporta la redazione di Neve Italia è arrivato l’addio allo Sci Alpino di una nuova atleta, la francese Kenza Lacheb. La giovane transalpina, classe 1998, non è stata impegnata molto all’interno del circuito di Coppa del Mondo, ma ha trovato subito la conquista dei punti per la classifica generale. Anche in Coppa Europa, però, la giovane d’oltralpe non aveva fatto vedere grandi cose, o almeno non tutto quanto era lecito aspettarsi dal suo talento. Nello specifico la Lacheb ha portato a casa solamente due settimi posti.

Oltre a questo ritiro abbiamo dovuto registrare, qualche settimane fa, un altro addio in casa transalpina. Ha lasciato il mondo dello Sci Alpino e delle gare la slalomista francese Nastasia Noens, ormai punto fermo del comparto femminile della disciplina. Nelle ultime stagioni non era stata in grado di raggiungere grandi obiettivi e traguardi nelle varie stagioni ma, sicuramente, una buona atleta in grado di qualificarsi alle seconde manche di ogni gara in slalom speciale.