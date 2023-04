Giuntoli nuovo Ds Juve: erede Allegri, scelta fatta

Il grande nome per la Juve è quello di Cristiano Giuntoli come nuovo ds per ripartire nel calciomercato, portando in dote anche il nuovo allenatore

La rivoluzione in casa bianconera è già in atto, e dall’ingaggio del prossimo direttore sportivo seguirà anche quello del prossimo allenatore, che prenderà il posto di Max Allegri cercando di ridare un gioco più efficace alla Juventus.

Il post Juventus-Napoli ha confermato i sentori della piazza bianconera, al di là delle polemiche per un arbitraggio da rivedere. I tifosi sono sempre più contrari alla permanenza di Max Allegri: la tattica contro il Napoli è stata difficile da capire con tutti i big tenuti in panchina e fatti entrare nella ripresa per sbilanciare la squadra, subendo così il colpo del ko da Raspadori.

La dirigenza juventina deve inoltre occupare una casella vacante: a tal proposito Cristiano Giuntoli come ds Juve è una forte tentazione. In Italia, dopo lo scudetto del Napoli, potrebbe esserci questa svolta, il direttore sportivo potrebbe anche ripartire da una nuova missione.

Juve addio Allegri, chi sarà il nuovo tecnico?

La convinzione di Giuntoli a Torino è di avere totalmente carta bianca in materia, valutando il parco giocatori e lo staff tecnico. Sicuramente proseguirebbe l’intenzione di puntare sui giovani della Next Generation affiancando profili da scoprire all’estero e dalla massima rese. Inoltre si punterà su un nuovo allenatore: la gestione di Allegri non piace ai tifosi e non incontrerebbe i favori nemmeno dell’attuale ds del Napoli, che punterebbe su un colpo clamoroso in panchina. Giuntoli, nel caso, potrebbe chiamare Spalletti alla Juve, e si rifarebbe la coppia scudetto anche in bianconero.

Una ipotesi clamorosa, un colpaccio incredibile nel dietro le quinte che aprirebbe a un modello napoletano da esportare a Torino. Il tecnico di Certaldo potrebbe accettare un’ultima grande sfida, ma solo accanto a Giuntoli che sarebbe il direttore sportivo del futuro per il club piemontese. Una mossa inattesa, tanto che già qualche top player è stato avvicinato ai bianconeri in queste ultime ore.

Giuntoli andrebbe dritto su Koulibaly come primo acquisto: il senegalese è in rotta con il Chelsea e potrebbe arrivare a Torino. Già allenato da Spalletti, diventerebbe il leader della difesa al posto di Bonucci, con la Juve che tratterebbe per il prestito con i Blues quasi sul modello di Lukaku, andando a dividere o quasi la spesa per l’ingaggio. Non solo, oltre Giuntoli, Spalletti e Koulibaly, uno dei papabili al bianconero sarebbe Fabian Ruiz dal Psg, un altro scontento dopo l’addio al Napoli.