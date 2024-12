Juventus, la “pareggite” non va più via

Ancora un pareggio per la Juventus di Thiago Motta che, ancora una volta, nonostante l’imbattibilità in campionato, non è riuscita andare oltre il 2-2 contro il Venezia all’Allianz Stadium dopo Lecce è uscita fuori l’ennesima giornata storta stagionale. Prima Ellertsson, poi Idzes rovinano la festa all’italo-brasiliano che si aggrappa ai gol di Gatti e il rigore di Vlahovic che evitano la prima sconfitta in Serie A.

Per la Juventus con quello di ieri si tratta del pareggio numero 10 in 16 partite di campionato, a cui vanno aggiunti quelli in trasferta in Champions League di Lille e Birmingham, per un totale di 12 in 22 partite stagionali. E martedì prossimo c’è il Cagliari in Coppa Italia.

Le parole dell’allenatore a fine partita: “Non possiamo essere contenti del nostro momento in campionato dopo la partita di oggi e questo non era il risultato che stavamo cercando. Noi, in questo momento, dovevamo fare una prestazione migliore e un risultato diverso. Non ho mai parlato di Scudetto e non è il momento di parlare. Ora è il momento di cambiare con la prossima partita. Dobbiamo cambiare questa storia”.