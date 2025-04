Inter, Marotta lancia l’allarme: “Troppe partite, guardate quanti infortuni nelle big”

Il Presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida dei nerazzurri contro il Parma. Ecco le sue parole a partire dalla volata per il Tricolore con il Napoli: “Giochiamo prima degli azzurri? Siamo abituati a giocare sia prima che dopo gli avversari, forse giocando prima hai libertà mentale, ma un professionista deve vivere queste dinamiche e non c’è una preferenza assoluta. Le otto giornate insieme alla Champions e alla Coppa Italia vanno vissute con maturità”.

Poi ha parlato di Lautaro Martinez, che torna a giocare titolare al fianco di Marcus Thuram dopo aver smaltito l’infortunio, approfittandone anche per lanciare un allarme che riguarda il tema dei tanti infortuni: “Lautaro mentalmente sta molto bene ed è in continua crescita. Di anno in anno ha sempre più mentalità vincente. Purtroppo quest’anno tutti i club che giocano tante competizioni hanno subito tanti infortuni, questo tema è già stato affrontato e nasce da un gioco del calcio diverso da 10 anni fa, c’è anche molto dispendio di energie, è il calcio moderno, ci sono traumi. Uno stress agonistico che non c’era prima e tante partite che prima non c’erano, difficile superare indenni la stagione dal punto di vista degli infortuni”.

Sul compleanno di Inzaghi: “Regalo? Abbiamo festeggiato prima con la squadra, il regalo è di potergli dare un aiuto nel supportarlo nel migliore dei modi per il finale di stagione con tutta la società. Ma anche se è il suo compleanno lui sta pensando sicuramente alla partita di oggi”.