Hamilton e Marquez: tutto il Rosso che c’è

Trentaquattro anni fa Ayrton Senna dichiarò “presto o tardi, nella carriera di un grande pilota deve esserci la Ferrari”. Ci avrà pensato mille volte Lewis Hamilton in queste ultime ore, proprio lui che ha sempre riconosciuto in Senna un mito d’ispirazione assoluta.

Ci avrà pensato, varcando la piccola porta rossa di casa Ferrari, posando per la prima volta con quella tuta, entrando per la prima volta nei box di Fiorano.

Le prime ore e i primi chilometri della nuova sfida di Hamilton sono iniziati con le gomme da bagnato e proseguiti con le slick, ingrigiti dalla nebbia di una mattina di fine gennaio, ma anche arricchiti dal calore dei tanti tifosi presenti.

Era dai tempi di Schumacher che non si respirava un entusiasmo del genere. In attesa di conoscere la nuova monoposto, il prossimo 19 febbraio, in attesa dei primi test, previsti in Bahrain per la settimana successiva, e in attesa soprattutto dell’inizio del campionato, in Australia a metà marzo.

Indipendentemente da cosa sarà e quali contorni assumerà, questa sembra già una storia che vale la pena raccontare. Oltre lo scetticismo di prospettive limitate nel tempo, e prim’ancora della valanga comunicativa che sta già cominciando ad innescare.

Quasi in contemporanea, nelle stesse ore, nella consueta cornice di Madonna di Campiglio veniva presentata la nuova Ducati Desmosedici 2025, la moto da battere per forza di cose e statistiche recenti del prossimo Mondiale di Moto Gp, i cui primi semafori verdi si accenderanno l’ultimo week end di febbraio in Thailandia.

Ambizione, sicurezza nei propri mezzi ma non meno curiosità, perché quella di Madonna di Campiglio è stata e di fatto la prima uscita ufficiale di Marc Marquez in tuta Rossa Borgo Panigale. Un dream team, con Pecco Bagnaia, da undici titoli Mondiali in due, una convivenza che già in molti considerano complessa e tutta da analizzare. Un po’ come quella che si prospetta, in Ferrari, tra Hamilton e Leclerc.

Lewis e la Rossa tanto quanto Marc e la Desmo, due matrimoni attesi e che varrà la pena vivere, credendo che in fin dei conti era quello che ognuno di noi aspettava da sempre.