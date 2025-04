Hamilton insorge, Ferrari sotto accusa: risposta durissima

Lewis Hamilton ha vissuto un avvio di stagione a due facce con la Ferrari. Dopo l’acuto nella Sprint Race di Shanghai, vinta con autorità e lucidità tattica, il weekend cinese ha preso tutt’altra piega.

Nella gara della domenica, infatti, la sua SF-25 è risultata non conforme al regolamento, portando a una squalifica che ha coinvolto anche Leclerc. Un colpo durissimo per la scuderia di Maranello, già apparsa in difficoltà nelle prime uscite stagionali, soprattutto nel confronto diretto con la McLaren. In questo clima di tensione, si è diffusa l’idea che Hamilton stia progressivamente perdendo fiducia nella squadra. Una ricostruzione alimentata da analisi tecniche e da alcune scelte discutibili di assetto, che a Shanghai avevano penalizzato l’inglese anche prima della squalifica.

Il successivo appuntamento di Suzuka non ha sciolto i dubbi: la Ferrari continua a faticare nel trovare un bilanciamento tra qualifica e gara, lasciando ancora tanti interrogativi irrisolti. Hamilton, al debutto in rosso, sta ancora cercando il feeling ideale con la macchina e con l’ambiente. In molti hanno ravisato un certo malumore da parte sua, innescando voci su una presunta crisi interna. Il sette volte campione del mondo però ha già fatto sentire la sua voce: nelle prossime ore racconteremo come ha deciso di rispondere alle accuse.

Choc Ferrari, Hamilton sbotta: “Tutta spazzatura”

Lewis Hamilton non ha usato giri di parole. Dalla sala stampa di Suzuka, il sette volte campione del mondo ha rispedito al mittente ogni insinuazione su una presunta crisi di fiducia con la Ferrari: “Ho una fiducia assoluta al 100% in questa squadra. Tutto il resto è spazzatura”, ha tuonato, secco, dopo che nei giorni precedenti erano circolate voci insistenti su un suo possibile malumore. Il riferimento era chiaro: le critiche piovute dopo la squalifica di Shanghai, quando la sua SF-25 fu trovata irregolare nel fondo vettura, assieme a quella di Leclerc.

Non è la prima volta che Hamilton si trova a dover affrontare il fuoco incrociato della stampa, ma stavolta il britannico è apparso visibilmente irritato: “La quantità di persone che hanno blaterato a vanvera è stata incredibile”. Una vittoria, quella della Sprint di Shanghai, che avrebbe dovuto zittire le polemiche, ma che è stata presto oscurata dalla squalifica nella gara ufficiale. L’impressione è che Lewis stia già marcando il territorio: non tollera dubbi sulla sua determinazione, né sulle sue relazioni interne. Il matrimonio con Maranello è appena iniziato, ma le frizioni mediatiche non mancheranno di certo per un personaggio di spicco come lui. Una reazione forte, da leader, che ribadisce una cosa: non sarà lui ad alimentare tensioni in casa Ferrari.