Alex Zanardi, emozione tra i tifosi: decisione definitiva

Una splendida notizia che riguarda Alex Zanardi: l’annuncio è arrivato proprio nelle scorse ore.

Alex Zanardi ha lasciato un segno indelebile nel mondo dello sport italiano. La sua lunga e duplice carriera è sempre stata una fonte di grande ispirazione per gli atleti e non solo. L’ex pilota è diventato un vero e proprio emblema di come la vita vada affrontata di petto, con coraggio e fermezza, spirito e carattere. Ma soprattutto entusiasmo, quello che gli ha permesso di non fermarsi e di andare avanti dopo il tragico incidente in pista nel 2001.

Lo ha raccontato stesso Zanardi in alcune interviste del passato. Dopo un evento simile, in cui accarezzi la morte e te la trovi letteralmente di faccia, non puoi far altro che vedere la vita in modo diverso. Con gioia, ottimismo e anche gratitudine. Ed è così che dopo l’amputazione delle due gambe è ripartito grazie alla costruzione di apposite protesi. È ritornato in pista con delle monoposto modificate. E poi ha scoperto la handbike, la sua nuova vita, che lo ha portato fino al trionfo delle Paralimpiadi di Londra e di Rio.

Zanardi, notizia stupenda: c’è l’annuncio

Alex Zanardi ha sempre messo la sua esperienza al servizio degli altri. Lo faceva già da pilota, all’interno delle scuderie, interfacciandosi con colleghi e membri del suo staff. Lo ha fatto ancor di più in seguito, impegnandosi in vere e proprie battaglie nel sociale, promuovendo iniziative benefiche e soprattutto fondando la sua Obiettivo3, organizzazione nata nel 2017 con lo scopo di sostenere gli atleti disabili nell’attività sportiva.

Nella giornata dell’1 aprile è arrivata una stupenda notizia per il progetto e a comunicarla è la Federazione Italiana Tiro con l’Arco, che da anni collabora proprio con Obiettivo3. Ebbene, la partnership tra la federazione e la fondazione continuerà almeno fino al 2028. “Nella riunione dello scorso 22 marzo, il nuovo Consiglio Federale FITARCO ha deliberato il rinnovo della fruttuosa collaborazione con Obiettivo3, l’associazione fondata da Alex Zanardi con l’intento di offrire alle persone con disabilità un’occasione per riscoprire loro stesse attraverso la pratica sportiva”.

La nota poi prosegue: “Il protocollo d’intesa, rinnovato annualmente a partire dalla prima sottoscrizione avvenuta nel 2021, è stato esteso fino al 2028, proprio perché i risultati ottenuti grazie all’attività promozionale dedicata al tiro con l’arco in questi anni sono stati rilevanti”. E dunque, squadra che vince non si cambia. Una splendida notizia che avrà certamente reso felice anche Alex Zanardi.