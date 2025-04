Atalanta-Lazio: ecco le formazioni ufficiali. Un ritorno fondamentale nella Dea!

Il primo posticipo domenicale delle ore 18 accende i riflettori su un duello cruciale per la corsa alla Champions League. Al Gewiss Stadium l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ospita la Lazio di Marco Baroni in una sfida che promette scintille. I nerazzurri, reduci da due sconfitte consecutive, cercano riscatto davanti al proprio pubblico per non perdere terreno dalle prime quattro. Dall’altra parte, i biancocelesti arrivano con il morale da ritrovare dopo l’1-1 interno contro il Torino, l’ennesima rimonta subita in stagione dopo essere passati in vantaggio. Gasperini si affida al 3-4-2-1 con Carnesecchi tra i pali, difesa composta da Djimsiti, Hien e Kolasinac, esterni Bellanova e Zappacosta, mentre in mezzo ci sono De Roon ed Ederson; sulla trequarti Cuadrado e Lookman, dietro a Retegui. Baroni risponde con un 4-2-3-1: Mandas in porta, difesa con Lazzari, Gila, Gigot e Tavares; Belahyane e Rovella in mediana, poi Tchaouna, Dele-Bashiru e Zaccagni alle spalle di Dia.

Le formazioni Atalanta e Lazio

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Cuadrado, Lookman, Retegui. All. Gasperini.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gila, Gigot, Tavares; Belahyane, Rovella; Tchaouna, Dele-Bashiru, Zaccagni; Dia. All. Baroni.