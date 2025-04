Serie A, nel pomeriggio di Serie A, vince la noia: 0-0 tra Empoli e Cagliari; 1-1 tra Torino e Verona

Empoli-Cagliari 0-0: tanta lotta, poche emozioni al Castellani

Finisce a reti bianche la sfida tra Empoli e Cagliari, in un Castellani vestito a festa, complice una piacevole temperatura primaverile. L’Empoli scende in campo con la classica divisa azzurra, mentre i sardi optano per la maglia bianca con dettagli dorati. Partenza aggressiva dei padroni di casa, ma la retroguardia rossoblù – con Palomino, Mina e Luperto – tiene bene, supportata da un attento Caprile.

La gara è spezzettata e caratterizzata da molti errori tecnici. Luvumbo prova a creare pericoli, senza successo. L’unica vera occasione del primo tempo arriva al 30’: Piccoli calcia dal limite, ma Vasquez blocca facilmente. Nella ripresa, Viola sfiora il palo su punizione, poi è Esposito a creare l’azione più pericolosa, ma Cacace non capitalizza. I cambi non mutano l’inerzia di un match povero di spunti. Un colpo di testa di Ebuehi al 79′ è l’ultimo brivido. Finisce 0-0, con tanti duelli e pochi lampi.

Torino-Verona 1-1: emozioni e un punto per parte all’Olimpico Grande Torino

Finisce 1-1 la sfida tra Torino e Verona in un match dai due volti. Primo tempo povero di emozioni, con gli ospiti più intraprendenti: Mosquera e Bernede vanno vicini al vantaggio, ma senza fortuna. Nella ripresa il copione cambia subito: un fallo di mano di Sarr porta al rigore per i granata, ma Adams si fa ipnotizzare da Montipò. Sul ribaltamento di fronte, Milinkovic-Savic sbaglia clamorosamente in uscita e regala palla a Sarr, che firma l’1-0 per il Verona riscattando l’errore precedente.

La reazione del Torino è immediata: scambio veloce tra Elmas e Vlasic, con l’ex Napoli che calcia di potenza. Il palo salva Montipò, ma la palla carambola in rete per l’1-1. Nel finale, espulso Ricci per doppia ammonizione, lasciando il Torino in dieci. I granata di Vanoli allungano a sei la serie positiva, mentre il Verona di Zanetti resta imbattuto da tre gare.