Il Monza si illude, il Como lo rimonta: 3-1 di Fabregas a Nesta

Altra sconfitta per il Monza, sempre più ultimo e con un piede e mezzo in Serie B: all’U-Power Stadium il Como si impone per 3-1, con la squadra di Cesc Fabregas che torna a vincere dopo 4 partite e che si porta così al 13esimo posto con 33 punti, più che sufficienti per confermare che la lotta per la salvezza non sia cosa che li riguardi.

Si illude il Monza che dopo sei minuti con Dany Mota, servito da Kyriakopoulos, si porta in vantaggio dopo che l’attaccante si libera di Kempf per poi battere Butez. Al 17′ il Como ha già rimesso le cose a posto: Diao allarga per Ikoné, il quale evita Kyriakopoulos e D’Ambrosio per poi concludere un un sinistro che batte Turati per il momentaneo pareggio. Al 40′ ecco il sorpasso: Caqueret si propone e serve Diao, grande iniziativa dello spagnolo che supera Pereira in un fazzoletto e poi in diagonale fa 1-2.

Doppia enorme occasione per il Monza ad inizio ripresa: sinistro di Keita sul quale Butez compie un mezzo miracolo deviando sulla traversa, con l’estremo difensore che si ripete poi sulla pronta respinta di Mota da due passi deviando ancora sul legno ed in corner. Gol sbagliato e gol subito: tanto spazio lasciato a Vojvoda che dal limite lascia partire un bolide che finisce prima sulla traversa e poi in rete.