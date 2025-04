Sinner, l’inganno è stato scoperto: ha avvisato tutti

Mentre Jannik Sinner prosegue la sua preparazione lontano dai riflettori, cresce l’attesa per il suo ritorno in campo. La corsa al Roland Garros è solo uno degli obiettivi stagionali dell’altoatesino.

Dopo la squalifica di tre mesi per il caso Clostebol, il numero uno del mondo sta sfruttando al massimo questo periodo forzato per lavorare su dettagli fisici e tecnici, con l’obiettivo di tornare competitivo in vista degli Internazionali d’Italia e, soprattutto, del Roland Garros. Intanto il circuito ATP non si ferma: sulla terra rossa di Montecarlo, a partire dall’8 aprile, prenderanno il via i sedicesimi di finale del primo Masters 1000 stagionale su questa superficie. Tutti gli occhi saranno puntati ovviamente su Alcaraz e Zverev, reduci da una prima parte di stagione tutt’altro che convincente.

Entrambi sono già inciampati in Indian Wells e Miami, senza mai arrivare in fondo: lo spagnolo è stato sorpreso da Draper e Goffin, il tedesco ha mostrato discontinuità nei momenti chiave. La terra battuta potrebbe restituire certezze ai due rivali più accreditati per la corsa al trono, ma al momento l’unica certezza è che Sinner, da fermo, resta in vetta. Lo scorso anno, a Montecarlo, trionfò Tsitsipas, proprio contro Zverev negli ottavi: un precedente che racconta quanto la stagione sul rosso sappia rimescolare le gerarchie. E questa volta, senza Sinner in tabellone, tutti cercano spazio.

Rientro Sinner, Simon sicuro: “Giocherà benissimo”

Mentre il mondo del tennis si interroga sul rientro di Jannik Sinner, c’è chi non ha dubbi: sarà pronto. È Gilles Simon a spegnere sul nascere ogni scetticismo legato alla squalifica. Secondo l’ex numero sei del mondo, non si tratta di un infortunio, ma di una pausa forzata che l’altoatesino ha trasformato in un’opportunità. Jannik giocherà benissimo. È una sospensione di tre mesi in cui si sta allenando, quindi in pratica è una preparazione di tre mesi – ha dichiarato il francese ai microfoni di Tennis365.

Nessuna paura, dunque, per la forma fisica: “È sano, ha avuto il tempo di curare le parti del corpo che avevano bisogno di lavoro. Qualsiasi cosa dovesse fare, ha avuto il tempo di farla”. Anzi, Simon ribalta la narrativa, perché per lui questa inattività agonistica potrebbe addirittura rivelarsi un vantaggio: “Dovrà giocare un po’ per ritrovare il ritmo, ma sono sicuro che lo ritroverà rapidamente”. Con i tornei di Roma e Amburgo a fare da rampa di lancio, Simon è certo che Sinner si presenterà al Roland Garros con le giuste ambizioni e il giusto numero di match nelle gambe. Tornerà in pista e vincerà.