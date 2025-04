Ligue 1, PSG campione di Francia: decisivo Désiré Doué

Il Psg è campione di Francia, e con ben 6 giornate d’anticipo. Il trionfo della squadra allenata da Luis Enrique arriva alla 28ª giornata, grazie alla vittoria per 1-0 sull’Angers, che porta il club parigino a +24 sul Monaco al secondo posto, raggiungendo quota 74 punti. Per il Paris Saint Germain è il tredicesimo scudetto, il quarto di fila. Un successo fondamentale per i parigini che ora sognano il Triplete, essendo ancora in corsa in Coppa di Francia e in Champions League.

PSG-Angers 1-0, decide Doué: assist Kvara

C’è anche la firma di Khvicha Kvaratskhelia nella vittoria decisiva sull’Angers. L’ex Napoli, partito titolare, ha trovato l’assist per il gol di Douè che ha fatto esplodere di gioia il Parco dei Principi ed è valso la vittoria dello Scudetto. Senza dover preoccuparsi troppo del campionato, il Psg di Luis Enrique potrà focalizzarsi sulla Coppa di Francia e soprattutto sulla Champions League, dove sfiderà l’Aston Villa ai quarti di finale.

La cronaca della gara

Serviva un pareggio, al Parco dei Principi arriva l’1-0 sull’Angers che pure spaventa i campioni in carica, al tredicesimo titolo della loro storia. In avvio, la formazione di Luis Enrique spreca prima con Gonçalo Ramos, poi con Vitinha, poi nel secondo tempo sono gli ospiti a bussare il primo colpo. Al 51′, Lepaul segna ma in fuorigioco. Da un potenziale gol a un altro, perché quattro minuti dopo Kvaratskhelia fa partire un cross dalla sinistra e Doué arriva al volo firmando l’1-0. La rete non ferma i padroni di casa, che insistono con Fabian Ruiz che però viene fermato ancora da Fofana.

Nel finale ci provano Hakimi e ancora l’ex Napoli, ma il portiere dell’Angers salva. Poco male, perché al triplice fischio la festa del Psg arriva lo stesso: arriva l’undicesima Ligue 1 negli ultimi tredici anni, con solo il Monaco di Mbappé e il Lille di Maignan a interrompere il dominio della squadra di Al-Khelaifi. Che, adesso, non vuole porsi limiti: c’è il sogno Triplete da coltivare, con i quarti di Champions da disputare e la finale di Coppa di Francia con il Reims in programma a fine maggio. Resta a 27 punti, invece, l’Angers, che dovrà invece sudare fino alla fine per la salvezza.