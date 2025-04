Milan-Fiorentina, le formazioni ufficiali: sorpresa per Conceicao

Alle 20.45 si affronteranno al Meazza Milan e Fiorentina per la 31^ giornata di Serie A. Un match chiave per entrambe nella corsa europea. ll Milan arriva dal ko di Napoli e dal pareggio in Coppa Italia contro l’Inter. Per la Fiorentina sono 3 i successi consecutivi tra Europa e Serie A, tutti al Franchi, con Panathinaikos, Juventus e Atalanta. Sorprende Conceicao scegliendo Musah nell’undici titolare, nessun cambio invece per Palladino che non ha recuperato Gosens.

Milan-Fiorentina, le ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; Abraham. Allenatore: Sérgio Conceição.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marí, Ranieri; Dodo, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Parisi; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Raffaele Palladino.