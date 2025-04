Frenata dell’Inter: solo 2-2 a Parma! Lunedì Conte può portarsi a -1

Frenata dell’Inter al Tardini: i nerazzurri si portano sullo 0-2 a fine primo tempo, per poi farsi rimontare sul 2-2 dal Parma dell’ex Christian Chivu. Con questo risultato il Napoli sorride: la squadra di Conte lunedì, qualora dovesse vincere a Bologna, potrebbe portarsi a -1 dalla vetta.

Al 10′ paura per l’Inter: Sohm serve Valeri in verticale, che crossa alla perfezione Bonny, che a tu per tu con Sommer si fa ipnotizzare dallo svizzero. Cinque minuti dopo arriva il gol che sblocca la partita: Hernani serve involontariamente Dimarco nel tentativo di fermare Lautaro Martinez, cross dell’esterno e sul secondo palo Darmian fa 1-0 con un palo-gol di sinistro.

E’ un vero miracolo quello che ancora Sommer compie al 20′: iniziativa di Bonny, Man cerca l’angolino basso ma trova una super risposta dell’estremo difensore. Dalla parte opposta è Suzuki a superarsi: tiro ciabattato da Thuram, Lautaro a tu per tu con il giapponese gli calcia un po’ addosso. Al 31′ Darmian ha la possibilità di fare addirittura doppietta su un’iniziativa di Thuram, ma manda alto il suo tiro al volo. Rovesciata di Lautaro al 43′: stilisticamente perfetta, ma conclusione centrale.

Il raddoppio dell’Inter è incredibile: Mkhitaryan scatta sul filo del fuorigioco, palla al centro per Marcus Thuram che calcia malissimo, palla a campanile e che prende una traiettoria impensabile e supera comunque Suzuki in uscita, con Man che sulla linea di fatto se la calcia addosso nel tentativo di salvarla e si fa così autogol.

Il secondo tempo di Parma-Inter comincia senza Alessandro Bastoni in campo: il difensore è in panchina con del ghiaccio sul ginocchio, ma il suo sembra un cambio (con Carlos Augusto) solo a scopo precauzionale. Al 60′ il Parma la riapre: Bernabé fa un gol bellissimo: sinistro da fermo che si infila all’angolino alla sinistra di Sommer. E’ un altro Parma ed i cambi di Chivu fanno la differenza: al 69′ Pellegrino serve Ondrejka che punta Darmian e calcia, palla deviata da Acerbi che spiazza Sommer per il 2-2. Inzaghi inserisce Correa e Arnautovic, dopo aver già tolto Lautaro non aspettandosi questo scenario, ma l’Inter non riesce a creare vere chance. Anzi, è Pellegrino ad avere la palla del clamoroso 2-3, ma in spaccata manda fuori. Finisce 2-2 al Tardini.