Scandalo scommesse nel calcio? La ripresa delle telecamere in sala VAR è virale

Scommesse in sala VAR? Clamoroso scandalo nel mondo del calcio al centro di numerose polemiche dopo un episodio accaduto durante la sfida tra CSKA Sofia e Lokomotiv Sofia, valida per la 27ª giornata della First League Bulgara. La partita risale allo scorso mercoledì 2 aprile ed è stata vinta dalla formazione di casa con il punteggio di 1-0 grazie alla rete di Skarsem al minuto numero 26.

Ciò che è passato alla ribalta è un video che è diventato virale il giorno seguente con alcune riprese in sala VAR con un tecnico inquadrato a consultare sul proprio telefonino le quote di un sito di scommesse online con le immagini diffuse rapidamente sul web che hanno suscitato numerose polemiche.

Tantissimi utenti sui social hanno provato a zoomare per capire meglio quale sito di scommesse stesse consultando e allo stesso tempo se si trattasse della partita in questione tra CSKA e Lokomotiv. Dal video circolato sul web, i due arbitri VAR e AVAR Volen Chinkov e Stoyan Arsov concentrati sugli schermi a differenza dell’operatore fossilizzato sul suo smartphone.

Scandalo scommesse in Bulgaria: le reazioni dopo le immagini in sala VAR

Le prime indiscrezioni che arrivano dalla Bulgaria parlano di un potenziale licenziamento dell’operatore VAR vista la gravità dell’episodio con il protagonista della vicenda che inizialmente non si era accorto di essere inquadrato. Un caso che macchia ancora una volta la credibilità del mondo arbitrale sempre al centro di numerose critiche e polemiche dopo i tanti errori nonostante l’ingresso nel calcio della Video Assistant Referee, utilizzato per esaminare situazioni particolare e dubbie che accadono sul terreno di gioco.

Le prossime settimane saranno sicuramente decisive: si potrebbe avviare un’indagine per violazioni del regolamento e per capire se ci possano essere delle potenziali influenze sull’esito della partita.