Milan, la Curva Sud protesta: “Repressione ingiustificata”. Ecco cos’è successo

La Curva Sud del Milan ha pubblicato un comunicato fra le proprie stories su Instagram in segno di protesta contro una decisione di vietare l’esposizione di uno striscione.

Ecco quanto si legge: “Oggi, oltre al solito divieto che persiste da mesi e che vieta l’esposizione di qualsiasi striscione o bandiera che faccia riferimenti ai gruppi del 2° blu, non potremo più esporre neanche lo striscione “Solo per la maglia”, sempre per una decisione imposta dal GOS e dalla Questura. Questo è l’ennesimo episodio di repressione ingiustificata, dove non ci viene concesso praticamente più nulla per fare il tifo, nel silenzio generale di tutti gli addetti ai lavori”.