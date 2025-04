Giampaolo Ricci, ospite a ‘Di tutto un pod’: “All’Olimpia Milano fai notizia se non vinci”

Nuova settimana nuova puntata, la quinta, di ‘Di tutto un pod’. Il programma condotto da Lea Orifici, in onda sabato alle 10 sul canale 60 DTT di Sportitalia, nel quinto episodio vedrà protagonista un grande personaggio della pallacanestro italiana: l’ala grande Giampaolo Ricci, giocatore dell’Olimpia Milano di Ettore Messina e Nazionale italiana di coach Gianmarco Pozzecco. Ma soprattutto capitano delle ‘scapette rosse’ milanesi, che ha ereditato la fascia da un grande ex giocatore dell’Olimpia Milan come Nicolò Melli.

Ricci e la fascia “condivisa”

Giampaolo Ricci è diventato da quest’anno, dopo quattro stagioni con la canotta dell’Olimpia Milano, il nuovo capitano della squadra meneghina. Proveniente dalla Virtus Bologna, dove nel 2021 aveva vinto lo scudetto, nelle ultime tre stagioni ‘Pippo’ ha vinto tre titoli nazionali di fila con Milano. I gradi di capitano della compagine allenata da coach Ettore Messina, però, Ricci li divide con un altro veterano di casa Olimpia come il danese-statunitense Shavon Shields. Una fascia condivisa che si “divide” soprattutto in base alle competizioni: “Io sono più capitano in campionato, Shavon in Eurolega. Siamo ‘capitani diversi’: lui si prendere responsabilità importanti come tiri importanti; io faccio più lavoro sporco ed essendo più leader nello spogliatoio”. Ma Ricci non sente il peso: “È una squadra dove ci sono tanti leader. Noi lo siamo più istituzionalmente”.

L’eredità di Melli all’Olimpia Milano

In estate, il capitano è cambiato. L’Olimpia Milano, non senza polemiche, ha deciso di non rinnovare il contratto di Nicolò Melli. Il lungo reggiana è stato uno dei giocatori più influenti della storia delle ‘scarpette rosse’ in epoca recente. Motivo per cui l’eredità della fascia per Ricci è importante: ”È una bellissima responsabilità – dice il 34enne originario di Roma – Nicolò ha scritto la storia dell’Olimpia Milano. Nic ha un carattere importante: era il carattere e la voce dello spogliatoio. Venire dopo di lui è stata tosta”.

Ricci e la pressione

L’Olimpia Milano è la squadra più vincente della storia del basket italiano, anche recentemente. Come accade in altri sport, l’Olimpia è una di quelle squadre dove devi vincere. Una grossa responsabilità che i giocatori sentono: “Quando sei all’Olimpia Milan se perdi, fai notizia. E coach Messina per questo è molto esigente con noi”.

L’intera puntata sarà disponibile sul canale 60 DDT di Sportitalia, sabato alle 10.