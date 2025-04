Tra Lecce e Venezia il pari della paura: al Via del Mare finisce 1-1

Tante occasioni e molte possibilità di far gol, ma al Via del Mare finisce 1-1 la sfida tra Lecce e Venezia. L’autogol di Gallo ha portato avanti i lagunari al minuto 50, un quarto d’ora dopo ci ha pensato Baschirotto a pareggiare i conti grazie al bel colpo di testa di Baschirotto. Con questo risultato la formazione di Di Francesco sale a quota 21 punti, con i salentini a 26. Resta molto serrata la battaglia per la zona salvezza con cinque squadre nel giro di otto punti.