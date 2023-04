Lorenzo Musetti lo ha fatto per Lei: tifosi al settimo cielo

Il 21enne talento di Carrara si scopre romantico innamorato della sua bella: la dedica su Instagram di Lorenzo Musetti è da brividi

Si può dare tutto, fino all’ultima stilla di sudore su un campo da tennis, ed essere teneri e romantici nella vita privata. Si può piangere di gioia, come è accaduto a Monte Carlo dopo aver battuto Sua Maestà Novak Djokovic, e poi inventarsi una dedica che ha fatto sciogliere la sua innamorata. Tutto questo è Lorenzo Musetti, uno degli astri nascenti del tennis italiano.

La fortunata che ormai accompagna ufficialmente la vita del tennista di Carrara si chiama Veronica Confalonieri, sorella di Valentine Confalonieri, che ha avuto un passato da tennista professionista. Legatisimi sentimentalmente verso la fine del 2022, i due appaiono sereni e felici nei vari scatti che l’Azzurro condivide sul suo sempre più affollato profilo Instagram. Sono ben 265 000 i followers dell’atleta toscano, sul quale finora nessuno ha avanzato critiche per presunti condizionamenti del ‘cuore’ sulla carriera agonistica, come invece stupidamente accaduto per il suo amico Matteo Berrettini.

Del resto, anche volendo, risulta difficile muovere alcunchè alla professinalità di Lorenzo, che sta collezionando una soddisfazione dietro l’altra. Il best ranking raggiunto dopo il Masters 1000 del Principato è lì a testimoniare la crescita del tennista. Che ora occupa la 18esima posizione in classifica. Il prossimo limite sembra essere solo la Top Ten, un traguardo che Musetti è in grado di raggiungere se continua così.

Guerriero in campo, romantico a casa: Musetti senza limiti

La bella Veronica, che lavora al repart grafico di Sky, è rimasta di stucco quando ha letto la didascalia d’accompagno ad una foto che l’azzurro ha postato sui social. E dalla quale già traspariva il forte legame tra i due. In piedi, mano nella mano, con un albero di ciliegio alle loro spalle, gli innamorati si baciano teneramente. Ma a Lorenzo la foto non bastava. Voleva metterci qualcosa in più. Esattamente come fa sul campo da tennis: superare i propri limiti, lasciar andare il braccio (in questo caso il cuore), dare tutto se stesso. Ecco allora arrivare puntuale la dedica strappalacrime.

“Vorrei fare con te quello che la primavera fa con i ciliegi“, ha scritto l’alfiere italiano negli ultimi incontri della Coppa Davis 2022. Veronica ha subito risposto con delle emoji, tra cui un cuore rosso in bella evidenza, come a dire: ‘è lo stesso per me’. Tra i due sembra davvero sbocciato un amore destinato a durare ben oltre la vita delle ciliegie: chissà che a breve questo frutto non possa assumere le sembianze di un piccolo Lorenzo Jr…