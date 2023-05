È fatta, Zaccagni ha detto sì: l’annuncio è ufficiale

Stagione straordinaria quella di Mattia Zaccagni con la Lazio. Il centrocampista è già in doppia cifra per quello che riguarda le marcature in questo campionato.

Le buone notizie per il giocatore della squadra capitolina però non si fermano qui e c’è un conto alla rovescia per una grande soddisfazione personale.

Il giocatore, dopo l’avventura a Verona, si è trasferito alla Lazio ed in questa stagione sta vivendo il suo miglior momento diventando un punto fermo della formazione di Maurizio Sarri, diventando di fatto insostituibile. Classe 1995, il centrocampista offensivo compirà 28 anni a giugno, un mese durante il quale il calciatore è pronto a festeggiare anche per un altro motivo.

Zaccagni, doppia festa in arrivo a giugno

Il prossimo 20 giugno Mattia Zaccagni convolerà a nozze con la sua compagna Chiara Nasti. Un annuncio arrivato sui social con la ragazza che nei giorni scorsi ha messo un conto alla rovescia per la data delle nozze.

I due ragazzi sono legati da tempo e nello scorso novembre hanno avuto il loro primo figlio Thiago. Una volta terminata la stagione calcistica, i due si sposeranno per coronare definitivamente la loro relazione. Un momento di grande felicità per il giocatore che è impegnato insieme ai propri compagni nel tentativo di regalare la qualificazione alla prossima Champions League alla Lazio che manca da diversi anni per il club biancoceleste.

Legato alla Lazio da un contratto fino al giugno del 2025, il centrocampista è pronto a ridiscutere insieme alla società i termini dell’accordo che lo lega alla squadra capitolina. Probabile infatti un adeguamento dell’ingaggio con conseguente prolungamento del contratto fino al giugno del 2027. Le buone prestazioni messe in atto con la maglia della Lazio infatti hanno attirato l’attenzione di diverse squadre sul classe 1995, in particolare in Inghilterra ed in Spagna. La volontà del calciatore però appare chiara, quella di proseguire con la maglia del club capitolino dove sembra aver trovato l’ambiente giusto per esprimersi al meglio.

In molti hanno anche polemizzato nei confronti di Roberto Mancini per non aver convocato il centrocampista nella nazionale italiana. Nonostante il rendimento di altissimo livello messo in mostra quest’anno con la maglia della squadra biancoceleste, l’ex Verona non è stato chiamato dal ct dell’Italia per gli ultimi impegni della formazione azzurra. Una decisione che ha lasciato perplessi considerati anche i forti problemi mostrati dalla Lazio in fase offensiva.