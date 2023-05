Melissa Satta, scatto bollente con Berrettini: fan senza parole

La foto di Melissa Satta e Matteo Berrettini ha scatenato i fan della coppia, ma purtroppo anche i cosiddetti “leoni da tastiera”

La stagione di Matteo Berrettini non sta andando come sperato. Il romano è alle prese con l’ennesimo infortunio di questo finora breve 2023 e, dopo aver saltato il Masters 1000 di Madrid, sarà costretto a rinunciare pure agli Internazionali d’Italia.

Un vero peccato per l’azzurro che sognava di poter disputare l’impegno di casa dopo l’assenza dell’anno scorso e a maggior ragione se considerato che, come ha ammesso in più di un’occasione, quello della Capitale è il suo torneo preferito insieme a Wimbledon.

Tuttavia, il problema ai muscoli addominali obliqui non è stato ancora superato e non si sa ancora quando potrà tornare in campo. La speranza, a questo punto, è quella di rivederlo a Parigi per il Roland Garros, dove l’obiettivo è migliorare i quarti di finale raggiunti nel 2021.

Intanto, il recupero procede senza fretta, anche perché il rischio di una ricaduta è sempre dietro l’angolo. E poi parte del suo tempo è ovviamente dedicato alla sua nuova fidanzata, Melissa Satta, con cui ormai fa coppia fissa non appena gli impegni lavorativi di entrambi glielo consentono.

Berrettini-Satta: la foto su Instagram dice tutto

Ogni tanto li vediamo insieme anche sui social, e così è stato anche nelle settimane del torneo di Miami, dove Berrettini non era riuscito ad andare oltre il secondo turno. Mackenzie McDonald lo aveva sconfitto in due set combattuti (7-6 7-5) dopo le altrettanti brevi parentesi di Indian Wells e Phoenix. I risultati non lo hanno premiato, ma nel frattempo ha potuto godersi un po’ di relax, utile anche per ritrovarsi mentalmente, in compagnia di Melissa.

Proprio quest’ultima aveva condiviso alcuni scatti nella quale la vediamo più bella che mai in bikini. Ma tra questi c’era anche una foto di loro due in spiaggia dove la conduttrice televisiva dava un bacio sulla guancia al suo Matteo.

Un’immagine, questa, carica di tenerezza, ma che, purtroppo, non ha raccolto solo consensi, tra chi ha visto, e vede tuttora, l’ex velina di Striscia la Notizia soltanto un “ostacolo” alla carriera del tennista e chi pensa che lo stesso Berrettini non si concentri abbastanza sulla sua vita professionale. Parole, quelle dei cosiddetti “leoni da tastiera”, che certo non hanno fatto piacere alla coppia, tanto che in seguito la Satta si lasciò andare in uno sfogo via social in cui denunciava l’accanimento degli haters nei suoi confronti.

Per fortuna, però, è bene sottolinearlo, non c’è soltanto odio nei loro confronti e in tanti gli hanno rivolto messaggi di solidarietà e supporto. E la speranza è che presto possano esserci solo questo tipo di commenti mettendo da parte tutte le cattiverie che certo non dovrebbero far parte di questo mondo.