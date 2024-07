Fiorentina, preso Colpani ora tutto su Tessmann

Chiuso l’affare Colpani con il Flaco che ha già raggiunto la squadra in Inghilterra, la Fiorentina si concentrerà ora su rinforzare il centrocampo. Il primo nome è quello di Tanner Tessmann. Il centrocampista del Venezia piace da più di un mese ai gigliati che potrebbero tentare il colpo per quello che potrebbe essere il primo rinforzo per la mediana gigliata. Reparto nel quale piace anche Weston McKennie. Con lo statunitense appena rientrato in Italia dopo l’esperienza in Copa America. I costi delle due operazioni sono diversi con il giocatore del Venezia per il quale potrebbero bastare 6-7 milioni. Circa di 15 è invece la valutazione del centrocampista bianconero. Una Fiorentina sempre più attiva sul mercato che dopo Valentini, Pongracic, Kean e Colpani vuole regalare nuove pedine a Palladino. Una viola che sul campo ha pareggiato 1-1 nella prima delle 3 amichevoli in terra inglese contro il Bolton. Con Brekalo che ha trovato la rete per i gigliati. Una Fiorentina sempre più a specchio del suo allenatore con Pradé al lavoro per regalare al tecnico i giocatori adatti per il suo 3421. Una Fiorentina che come nelle ultime due stagioni dovrà giocarsi a fine agosto la qualificazione alla fase a gironi della Conference League e che quindi dopo la rivoluzione estiva dovrà farsi trovare pronta agli esami di inizio anno…