La cittadina norvegese di Bodø, situata oltre il Circolo Polare Artico, si è risvegliata questa mattina avvolta da una tempesta di neve che imperversa senza tregua da ieri sera. La bufera, accompagnata da venti gelidi, ha fatto crollare la temperatura percepita ben sotto lo zero, rendendo l’intera città un paesaggio ovattato e inospitale. La situazione è in divenire e la città con i suoi 50mila abitanti, è abituata a condizioni meteo estreme. Lo stadio locale sarebbe tecnicamente preparato per affrontare simili situazioni. Tuttavia, il regolare svolgimento di Bodø Glimt-Lazio, sfida valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League, prevista questa sera per le 18.45, è in forte dubbio.

Bodø Glimt-Lazio a rischio

La situazione meteo potrebbe migliorare nel corso della giornata: le previsioni indicano una tregua della nevicata dopo mezzogiorno e addirittura uno sprazzo di sole nel pomeriggio. Ma per il momento il campo è impraticabile, e giocare in queste condizioni sarebbe impensabile. Una riunione decisiva è stata fissata per le 10.30, orario in cui UEFA, squadre e autorità locali valuteranno se ci sono le condizioni per giocare. La Lazio e i suoi tifosi, molti dei quali giunti fino a qui nonostante le difficoltà logistiche, attendono aggiornamenti con il fiato sospeso.

Il freddo, il vento e la neve mettono così in bilico uno dei match più attesi della settimana europea. Tutto dipenderà da ciò che succederà nelle prossime ore.

Nell’ottobre del 2021, nel cammino europeo della Roma di Mourinho poi vincitrice della Conference League ci fu una serata gelida proprio nella città norvegese. I cugini giallorossi si presentarono in Norvegia coi favori del pronostico, ma il vento gelido e la brutta prestazione di diverse riserve di quella Roma diedero vita ad una serata tra le più buie della storia dei capitolini che persero 6-1.