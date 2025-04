Zanardi, video strappalacrime: “Manca tanto”

Un meraviglioso ricordo di una leggenda come Zanardi: i tifosi non l’hanno mai dimenticato nella sua carriera

Ci sono alcuni sportivi che oltre ad essere ricordati per le loro imprese, vengono glorificati anche per quelle che sono le loro gesta fuori dallo sport. Si tratta di persone uniche nel loro genere che oltre ad ispirare dal punto di vista sportivo, danno grandi insegnamenti di vita.

Non si può non pensare per esempio ad Alex Zanardi, un campione dei motori che purtroppo per un incidente capitato proprio durante una gara si è vista amputare entrambe le gambe, ma questo non l’ho fermato da rincorrere i propri sogni, diventando un campione di handbike.

Zanardi, ricordo incredibile: fu un miracolo!

Tra le grandi imprese di Zanardi si ricorda quella del 1998 al Gran Premio di Long Beach dove Alex riuscì a compiere una vera e propria impresa per quanto riguarda una rimonta diventata iconica e leggendarie per tutti coloro che si possono definire amanti dello sport.

Zanardi è finito ad avere un giro di distacco a causa di un contatto che lo aveva costretto a entrare immediatamente i box. Una situazione ancora più difficile se si pensa a Long Beach, un circuito cittadino dove è molto difficile superare. Insomma, sembrava finita.

Invece poi, quando le chance di vittoria erano zero, Zanardi fece un autentico miracolo e recuperò il giro di distacco prima di compiere un vero e proprio miracolo sportivo. Riuscirà a vincere la gara per il secondo anno consecutivo. Sotto un video commemorativo, c’è chi ha espresso tutta la sua mancanza nel vivere momenti simili.