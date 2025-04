Roma, Ranieri: “Il prossimo allenatore? Scelta vicina…”

Claudio Ranieri sta conseguendo risultati esaltanti alla guida della sua Roma. I giallorossi sotto la sua guida sono imbattuti in campionato da 12 partite. E, pur essendo usciti dall’Europa League, oggi possono continuare concretamente a sperare nella qualificazione alla Champions League. Difficile sì, ma non impossibile raggiungere il quarto posto. Soprattutto ora che, l’Atalanta sembra effettivamente in caduta libera e ci saranno tanti scontri diretti tra le squadre del precedono la formazione giallorossa. Tuttavia, al di là della qualificazione alle coppe europee, la società capitolina deve affrontare presto il tema allenatore della prossima stagione.

Ranieri ha stilato la rosa dei nomi per l’allenatore della Roma

Nonostante in sede di assunzione dell’incarico era passato questo messaggio troppo semplicistico, non sarà Claudio Ranieri a scegliere il nuovo tecnico della Roma 2025/26. In un’intervista quest’oggi, rilasciata a ‘Il Messaggero’, il tecnico testaccino ha fatto il punto sulla scelta del prossimo allenatore della formazione capitolina. “Non scelgo io l’allenatore della Roma dell’anno prossimo” ha tenuto a sottolineare il tecnico. Ranieri però ha fatto il punto della situazione sulla scelta del prossimo allenatore della Roma, ribadendo di fatto che non sarà lui. “Ho fatto una lista di sette o otto nomi. L’ho consegnato da tanto alla società. La rosa si è ridotta a tre o quattro e la scelta è vicina. Dovete però avere pazienza, non vi posso dire altro e dovete credermi su Gasperini”.

Pazienza ed equilibrio

Claudio Ranieri per stilare la rosa dei nomi ha lavorato fianco a fianco con il DS Ghisolfi. La scelta poi sarà della proprietà in base a tanti fattori. L’attuale allenatore della Roma, che a fine stagione andrà definitivamente in pensione almeno dalla carriera da tecnico, ha però chiesto pazienza: “Ho detto che all’inizio il nuovo allenatore potrebbe non piacere perché tante volte a Roma si pensa che arrivi questo o quell’altro e poi i fatti sono diversi. Chiunque arrivi, lasciamolo lavorare. Ora ho detto di prendere un tecnico da Roma e andiamo avanti”.