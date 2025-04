Terrore Marquez: “Conseguenze fisiche”

Reduce dalla delusione americana, Marc Marquez affronta la sfida del Qatar ma arrivano dichiarazioni allarmanti: “conseguenze fisiche”

Un imprevisto. Marc Marquez vuole archiviare così lo zero portato a casa dalla gara domenicale di Austin. Lo spagnolo, reduce da cinque successi su cinque nei primi weekend di campionato, nella gara lunga degli Stati Uniti è caduto ed è stato costretto a lasciare il passo a Bagnaia.

Un ko che ha significato addio al primo posto in classifica, lasciando – seppur di un solo punto – al fratello Alex il primato. Inoltre, Bagnaia si è riavvicinato, portandosi a -11 dopo aver rischiato di veder compromesso il campionato dopo appena tre gare. Situazione dunque riaperta e grande attesa per capire come sarà la sfida ora in Qatar: ci sarà ancora un dominio di Marc Marquez o il pilota italiano approfitterà della fiducia ritrovata per mettere in difficoltà il compagno di squadra?

Un interrogativo che vale una stagione perché lo spagnolo potrebbe dominare letteralmente l’annata se riuscisse a tenere il rendimento visto prima della caduta di Austin. Spera non sia così Bagnaia ed a suo favore arrivano le parole di Checho Lorenzo, il papà di Jorge, che ha parlato a Motegepeando, sul suo canale Youtube.

Marquez, Lorenzo sr attacca: “Caduta da principiante”

Lorenzo sr torna proprio sulla caduta di Marquez e lo accusa di aver sbagliato “come un principiante“.

“Era di 50 o 60 cm fuori traiettoria, è imperdonabile per un campione di 32 anni – le sue dichiarazioni –. Non si tratta di piccolo errore: con la pista bagnata, quella zona di cordolo diventa come il ghiaccio“. Un qualcosa che Marquez, con la sua esperienza, doveva tenere in considerazione: “È come una trappola e Marquez ci è cascato come un principiante“.

Una trappola che il 32enne di Cervera avrebbe dovuto prevedere ed evitare: “Lui e Zarco sono i più vecchi – continua Lorenzo – questi errori così non sono perdonabili, anche perché tutte le cadute sono pericolose e non si ha mai la certezza che non ci saranno conseguenze fisiche, soprattutto se non sei più giovane“. Proprio quelle che ha rischiato anche Marquez Austin: “Già il venerdì, durante le prove, quando è scivolato sul bagnato, ha rischiato grosso ed è stato l’airbag credo ad evitargli di farsi male“.

Ora il pericolo è scampato e Marquez sta lavorando in vista della gara del Qatar in programma questo fine settimane. L’obiettivo è tornare a vincere dopo aver evitato il peggio.