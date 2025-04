Juventus, settimana complicata: altro stop muscolare

Dopo gli stop muscolari occorsi prima della sfida contro la Roma a Mattia Perin e quello di ieri per Samuel Mbangula, la Juventus deve fare i conti con un altro stop muscolare. Igor Tudor, infatti, questa mattina ha dovuto fare a meno di Khephren Thuram in vista della gara interna della Juventus in programma sabato sera contro il Lecce all’Allianz Stadium alle 20:45. Uno stop, quello di Thuram, che dovrebbe abbastanza veniale ma che comunque dovrebbe impedire al francese di preparare al meglio la sfida contro i salentini.

Thuram stop, ma in Juventus-Lecce ci sarà

Secondo quanto riportato dall’inviato a Torino di Sportitalia Giovanni Albanese, Khephren Thuram ha saltato l’allenamento odierno per un leggero affaticamento muscolare che lo ha colpito nella giornata di ieri. Per il centrocampista francese, figlio d’arte, seduta personalizzata nell’ottica di un rapido recupero dal fastidio. Domani, l’ex Nizza dovrebbe essere già nuovamente a disposizione di Igor Tudor. Da valutare però se il figlio di Lilian sarà poi disponibile fisicamente per giocare dall’inizio la gara di sabato sera contro il Lecce.

Sarebbe una mancanza molto importante e difficile da sostituire quella del transalpino, che è emerso in questa stagione come un centrocampista in grado di fare la differenza in Serie A.

Contro il Lecce servirà la sua fisicità e la sua capacità di strappare. All’andata, Thuram si divorò un’occasione ghiottissima in avvio di gara, condannando la Juventus ad un secondo tempo di sofferenza, in cui comunque riuscì ad andare in vantaggio prima di essere ripresa nel finale.

Mbangula e Perin a parte

Restano ampiamente in dubbio invece sia Samuel Mbangula sia Mattia Perin. L’esterno offensivo e il portiere sono fermi rispettivamente da ieri e da domenica per problemi muscolari. Nessuno dei due ha nulla di grave, ma anche oggi hanno svolto un lavoro differenziato rispetto al gruppo e a 48 circa dalla sfida la sensazione è che probabilmente non saranno nella lista dei convocati di Igor Tudor.