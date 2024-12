Rebic riprende la Juventus nel recupero: Thiago Motta, terzo pari di fila e vetta lontana

Alla Juventus non basta un gol (fortunoso) di Andrea Cambiaso per sbancare lo stadio Via del Mare di Lecce: i bianconeri pareggiano ancora, per la terza volta di fila dopo Milan ed Aston Villa, allontanandosi così dalla vetta occupata dal Napoli che ora dista 6 punti.

La partita: due pali nel primo tempo

La squadra di Thiago Motta poteva sbloccare il risultato già nella prima frazione di gioco. Al quinto minuto su lancio di Locatelli, Yildiz controlla e serve Thuram, il quale a porta sguarnita trova solo il legno. Al quarto d’ora i bianconeri riconquistano palla e ribaltano il campo, con Conceicao che di sinistro da fuori area trova un altro palo. Ci provano anche Weah e Locatelli, ma la prima frazione si chiude sullo 0-0.

Reazione Lecce, ma non basta

Nella ripresa il Lecce viene fuori e mette paura ai rivali con le conclusioni di Krstovic e Dorgu che per due volte a testa non riescono ad impensierire per davvero Perin. La Juve riprende a giocare e continua a cercare la rete, che poi arriva al 68′. Cambiaso scambia con Koopmeiners, poi calcia di sinistro da fuori area, pallone che viene deviato in modo decisivo da Gaspar, con Falcone che così viene ingannato. Il Lecce non ci sta e si riversa in avanti nel finale. Prima è decisivo Perin che respinge un colpo di testa di Rebic al secondo minuto di recupero, nemmeno 60 secondi dopo ancora l’ex Milan però insacca un cross di Krstovic trovando l’incredibile 1-1.