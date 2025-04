Verstappen, lite furibonda ai box: caos Red Bull

Momento complicatissimo tra Max Verstappen e la Red Bull: lite ai box dopo il Gp del Bahrein, ora l’addio è più vicino

La magia del Giappone è già in archivio, sotterrata da un GP del Bahrein che ha palesato tutti i limiti della Red Bull. Neanche Max Verstappen è riuscito ad esaltare una monoposto che sembra lontana anni luce da quella che dominava il mondiale fino a qualche mese fa.

Una situazione di grande difficoltà per la scuderia austriaca, palesata non soltanto dal sesto posto che ha conquistato a fatica l’olandese, approfittando della safety car, ma anche dagli errori ai box. Entrambi i pit stop non sono filati lisci, una novità poco gradita considerata la perfezione che fino allo scorso anno regnava nel box Red Bull.

Un altro segnale di una situazione che è vicina ad esplodere, se non è già successo. Perché quanto accaduto dopo la bandiera a scacchi nei box del Bahrein è molto vicino ad una esplosione roboante: una lite, forse sarebbe meglio parlare di accesa discussione, tra il manager di Max Verstappen ed Helmut Marko.

Verstappen, il manager litiga con Marko: “Furibondo”

A raccontare quello che si è visto nel box Red Bull dopo che Verstappen ha chiuso la sua gara al sesto posto è Ted Kravitz di Sky Sport Uk.

La sua rivelazione fa scalpore e presenta una situazione molto vicina alla rottura totale: “A fine gara – le sue dichiarazioni – Raymond Vermeulen, manager di Max Verstappen, è entrato nei box della Red Bull, ne ha dette quattro ad Helmut Marko e se n’è andato furibondo“. Non è chiaro cosa abbia portato Vermeulen a puntare il dito contro Marko, probabile che la furia del manager sia da attribuire agli scarsi risultati della Red Bull e ad una vettura che è lontanissima dal livello della McLaren.

Non certo la situazione ideale per pensare di trattenere Verstappen, il pilota più ambito. Ci pensa da tempo la Mercedes, lo sogna l’Aston Martin ed ora tutto può succedere. Di certo, la discussione alimenterà ancora di più le voci sul futuro del campione del mondo che nel contratto ha una clausola che gli consente di andare via nel caso in caso di Red Bull non competitiva. Si pensava una cosa impossibile fino a qualche mese fa, una via di fuga che sarebbe rimasta inutilizzabile, invece è praticamente già realtà ed ora può succedere davvero di tutto.